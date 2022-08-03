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  4. ВАЩУК: «Выход Динамо в ЛЧ будет психологически важным для всей страны»
Лига чемпионов
03 августа 2022, 10:20 | Обновлено 03 августа 2022, 10:24
52
0

ВАЩУК: «Выход Динамо в ЛЧ будет психологически важным для всей страны»

В первом матче со «Штурмом» экс-защитник «Динамо» предсказывает ничью

03 августа 2022, 10:20 | Обновлено 03 августа 2022, 10:24
52
0
ВАЩУК: «Выход Динамо в ЛЧ будет психологически важным для всей страны»
ФК Динамо Киев

Экс-защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук поделился своим мнением о предстоящем матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Штурм» Грац.

«Шансы всегда есть. Хочу, чтобы в этой встрече «Динамо» победило и по итогам двух встреч вышло в следующий раунд квалификации, а потом – и в Лигу чемпионов. Такое достижение будет психологически важным для всей страны. А также это будет в финансовом плане важный момент для киевского клуба.

  • Все самые яркие моменты матча «Динамо» – «Штурм» доступны в режиме Live в нашем Telegram.

Да, перед очным матчем, «Штурм» в рамках чемпионата Австрии выиграл у Зальцбурга (2:1), а «Динамо» в товарищеском поединке проиграло Эвертону (0:3). Но не думаю, что на этом спарринге киевлян нужно как-то акцентировать внимание. Это совсем разные матчи. А у «Штурма», конечно, неплохая команда. Австрийцы находятся в игровом тонусе. И подбор футболистов у них вроде бы неплохой. Команда у «Штурма» выглядит нормально.

Прогнозов не даю, но, думаю, что первая игра может быть ничейная», - сказал Ващук.

«Динамо» сыграет со «Штурмом» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок состоится 3 августа в Лодзи. Начало матча – в 21:00.

Потенциальным соперником «Динамо» в плей-офф может стать победитель противостояния «Бенфика» — «Митьюлланд». В случае поражения от «Штурма» киевляне будут играть в Лиге Европы.

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Владислав Ващук Динамо Киев Штурм Грац Лига чемпионов Динамо - Штурм
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Источник Sportarena
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