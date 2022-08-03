Владелец Наполи отказался продавать клуб за 900 млн евро
Аурелио де Лаурентис отказал американским инвесторам в сезоне 2017/2018
Скандально известный владелец итальянского «Наполи» Аурелио де Лаурентис в интервью Football-Italia рассказал, что в недавнем прошлом ему поступало крупное предложение по покупке клуба.
«В последние годы инвестиционные фонды вошли в моду, они должны гарантировать своим инвесторам определенный доход в течение пяти лет. Они увидели, что футбол — это отличная возможность, и они могут удвоить свои инвестиции, продав клубы инвестиционным фондам в будущем. Это то, что сделали «Милан» и «Интер», не правда ли? В сезоне 2017/2018 американский фонд предложил мне 900 миллионов долларов за продажу «Наполи». Но они не понимают, что я чистый предприниматель, которому нравится играть в игру, поэтому разрешите мне продолжать играть».
Аурелио де Лаурентис владеет «Наполи» с 2004 года. Также в его активы входит другой футбольный клуб «Бари» и кинокомпания «Filmauro».
#DeLaurentiis: "Fondi? Io sono assillato dai fondi, non ne posso più. Nel 2017-18, gli americani mi hanno offerto 900 mln di dollari per vendere il Napoli. Io sono imprenditore puro, che si diverte a fare impresa. Lasciatemi giocare, ancora!" pic.twitter.com/cdxaq8vkIL— Manuel Guardasole ✍🏻 (@MGuardasole) August 2, 2022
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