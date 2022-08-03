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  4. Владелец Наполи отказался продавать клуб за 900 млн евро
Италия
03 августа 2022, 10:05 | Обновлено 03 августа 2022, 10:08
152
0

Владелец Наполи отказался продавать клуб за 900 млн евро

Аурелио де Лаурентис отказал американским инвесторам в сезоне 2017/2018

03 августа 2022, 10:05 | Обновлено 03 августа 2022, 10:08
152
0
Владелец Наполи отказался продавать клуб за 900 млн евро
Instagram. ФК Наполи

Скандально известный владелец итальянского «Наполи» Аурелио де Лаурентис в интервью Football-Italia рассказал, что в недавнем прошлом ему поступало крупное предложение по покупке клуба.

«В последние годы инвестиционные фонды вошли в моду, они должны гарантировать своим инвесторам определенный доход в течение пяти лет. Они увидели, что футбол — это отличная возможность, и они могут удвоить свои инвестиции, продав клубы инвестиционным фондам в будущем. Это то, что сделали «Милан» и «Интер», не правда ли? В сезоне 2017/2018 американский фонд предложил мне 900 миллионов долларов за продажу «Наполи». Но они не понимают, что я чистый предприниматель, которому нравится играть в игру, поэтому разрешите мне продолжать играть».

Аурелио де Лаурентис владеет «Наполи» с 2004 года. Также в его активы входит другой футбольный клуб «Бари» и кинокомпания «Filmauro».

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Источник Football-Italia
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