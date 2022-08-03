ФОТО. Динамо провело тренировку перед матчем со Штурмом

В среду, 3 августа, состоится первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют киевское «Динамо» и австрийский «Штурм» Грац.

Во вторник киевляне провели открытую тренировку на стадионе ЛКС, где и состоится встреча.

Начало матча в 21:00 по Киеву.