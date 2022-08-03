Лига чемпионов03 августа 2022, 04:10 |
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ФОТО. Динамо провело тренировку перед матчем со Штурмом
В среду команда Мирчи Луческу сразится с соперниками из Австрии
03 августа 2022, 04:10 |
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В среду, 3 августа, состоится первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют киевское «Динамо» и австрийский «Штурм» Грац.
Во вторник киевляне провели открытую тренировку на стадионе ЛКС, где и состоится встреча.
Начало матча в 21:00 по Киеву.
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