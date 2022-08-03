Англия03 августа 2022, 02:15 | Обновлено 03 августа 2022, 02:17
100
0
С Зинченко играть не будет. Бернд Лено стал игроком Фулхэма
Немецкий вратарь переехал с севера на запад Лондона
03 августа 2022, 02:15 | Обновлено 03 августа 2022, 02:17
100
0
Голкипер «Арсенала» Бернд Лено стал игроком «Фулхэма».
30-летний немецкий голкипер подписал контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Трансфер обошелся «Фулхэму» в сумму около 10 млн евро.
В минувшем сезоне Лено провел 8 матчей за «Арсенал», в которых пропустил 11 мячей и 3 раза сыграл на ноль.
В 2018-м немецкий кипер перешел в «Арсенал» из «Байера» за 25 миллионов евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 августа 2022, 20:29 6
Евгений Дикий рассказал о тендере
Футбол | 02 августа 2022, 09:54 3
Два или три игрока столичного клуба отправятся в «Зарю»
Футбол | 02.08.2022, 23:59
Футбол | 02.08.2022, 15:20
Футбол | 02.08.2022, 14:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.08.2022, 13:24 1
01.08.2022, 21:55 8
02.08.2022, 08:25 6
01.08.2022, 13:55 19
01.08.2022, 21:37 6
01.08.2022, 14:13 10
01.08.2022, 19:28
02.08.2022, 14:20 7