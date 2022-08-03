Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С Зинченко играть не будет. Бернд Лено стал игроком Фулхэма
Англия
03 августа 2022, 02:15 | Обновлено 03 августа 2022, 02:17
100
0

С Зинченко играть не будет. Бернд Лено стал игроком Фулхэма

Немецкий вратарь переехал с севера на запад Лондона

03 августа 2022, 02:15 | Обновлено 03 августа 2022, 02:17
100
0
С Зинченко играть не будет. Бернд Лено стал игроком Фулхэма
ФК Фулхэм. Бернд Лено

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено стал игроком «Фулхэма».

30-летний немецкий голкипер подписал контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Трансфер обошелся «Фулхэму» в сумму около 10 млн евро.

В минувшем сезоне Лено провел 8 матчей за «Арсенал», в которых пропустил 11 мячей и 3 раза сыграл на ноль.

В 2018-м немецкий кипер перешел в «Арсенал» из «Байера» за 25 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал перспективного вратаря Слонину
ОФИЦИАЛЬНО. Милан усилился хавбеком, который играл с Соболем за Брюгге
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Фаворов перешел в клуб 4-го дивизиона чемпионата Польши
Фулхэм трансферы Арсенал Лондон Бернд Лено трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Фулхэм
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетанта или Мегого? В УПЛ рассказали о тендере на показ матчей
Футбол | 02 августа 2022, 20:29 6
Сетанта или Мегого? В УПЛ рассказали о тендере на показ матчей
Сетанта или Мегого? В УПЛ рассказали о тендере на показ матчей

Евгений Дикий рассказал о тендере

Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
Футбол | 02 августа 2022, 09:54 3
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо

Два или три игрока столичного клуба отправятся в «Зарю»

День ЛЧ. Яремчук вышел на замену за Бенфику, Пластун проиграл с Лудогорцем
Футбол | 02.08.2022, 23:59
День ЛЧ. Яремчук вышел на замену за Бенфику, Пластун проиграл с Лудогорцем
День ЛЧ. Яремчук вышел на замену за Бенфику, Пластун проиграл с Лудогорцем
Назван потенциальный оппонент для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги конференций
Футбол | 02.08.2022, 15:20
Назван потенциальный оппонент для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги конференций
Назван потенциальный оппонент для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги конференций
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Футбол | 02.08.2022, 14:41
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В биатлоне новая семья: украинский юниор сделал предложение Анне Кривонос
В биатлоне новая семья: украинский юниор сделал предложение Анне Кривонос
02.08.2022, 13:24 1
Биатлон
Журналист: Цитаишвили очень некрасиво ушел из Динамо
Журналист: Цитаишвили очень некрасиво ушел из Динамо
01.08.2022, 21:55 8
Футбол
СЕНЧЕНКО – о Ломаченко: «Ему нельзя высказывать позицию о вторжении рф?»
СЕНЧЕНКО – о Ломаченко: «Ему нельзя высказывать позицию о вторжении рф?»
02.08.2022, 08:25 6
Бокс
Олег СМАЛИЙЧУК: «Увидел Палкина без носков в Вене и стыдно стало»
Олег СМАЛИЙЧУК: «Увидел Палкина без носков в Вене и стыдно стало»
01.08.2022, 13:55 19
Футбол
WTA Сан-Хосе. Анонс: у Калининой сложная сетка
WTA Сан-Хосе. Анонс: у Калининой сложная сетка
01.08.2022, 21:37 6
Теннис
Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма
Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма
01.08.2022, 14:13 10
Футбол
«Все буде Україна»: школярі з Київщини передали дитячі малюнки ЗСУ
«Все буде Україна»: школярі з Київщини передали дитячі малюнки ЗСУ
01.08.2022, 19:28
Другие виды
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
02.08.2022, 14:20 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем