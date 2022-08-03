С Зинченко играть не будет. Бернд Лено стал игроком Фулхэма

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено стал игроком «Фулхэма».

30-летний немецкий голкипер подписал контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Трансфер обошелся «Фулхэму» в сумму около 10 млн евро.

В минувшем сезоне Лено провел 8 матчей за «Арсенал», в которых пропустил 11 мячей и 3 раза сыграл на ноль.

В 2018-м немецкий кипер перешел в «Арсенал» из «Байера» за 25 миллионов евро.