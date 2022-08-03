СТАХОВСКИЙ – о новом сезоне УПЛ: «А если тревога будет длиться два часа?»

Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский поделился мнением, реально ли в Украине провести новый сезон УПЛ.

«Мне сложно… Есть у нас министр спорта, министр обороны, понимающий, насколько это реально. У меня нет реального понимания, насколько сильно у нас ПВО, насколько много ракет мы можем или не можем поймать. Если вышли 200 ракет сразу, сможем ли их перехватить? Здесь я не являюсь компетентным человеком.

С одной стороны, я понимаю, что спорт нужен, потому что надо жить дальше. С другой стороны, кто будет ходить на матчи? Будут матчи как во время коронавируса, без болельщиков, только чтобы провести чемпионат? Нужно проводить чемпионат. Но, возможно, лучше вывезти наши команды в одно место за границей, транслировать, договариваться, чтобы эти матчи транслировать, чтобы эти матчи продавались в мире, чтобы генерировались деньги.

У меня нет четкой позиции. Я понимаю, что идет матч, ракетный удар, они спускаются в бомбоубежище. А если тревога будет длиться два часа, то что дальше? Это реально очень сложный вопрос», – сказал Стаховский.