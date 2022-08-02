Лига чемпионов02 августа 2022, 20:45 |
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Яремчук не выйдет в основном составе Бенфики на матч Лиги чемпионов
Украинец начинает сезон на лавке запасных
02 августа 2022, 20:45 |
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Сегодня в 22:00 начнется матч квалификации Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Мидтьюлландом». Украинский форвард Орлов Роман Яремчук остался на лавке запасных.
Победитель этой пары в плей-офф квалификации сыграет против «Динамо» или «Штурма».
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І Нуньес пішов, і ще якогось форварда продали. А в основу не пускають. Бо погано минулий сезон провів і став баночником. Добре, що його хоч в кожному матчі все таки випускають в другому таймі.