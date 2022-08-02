Яремчук не выйдет в основном составе Бенфики на матч Лиги чемпионов

Сегодня в 22:00 начнется матч квалификации Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Мидтьюлландом». Украинский форвард Орлов Роман Яремчук остался на лавке запасных.

Победитель этой пары в плей-офф квалификации сыграет против «Динамо» или «Штурма».