Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчук не выйдет в основном составе Бенфики на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
02 августа 2022, 20:45 |
653
1

Яремчук не выйдет в основном составе Бенфики на матч Лиги чемпионов

Украинец начинает сезон на лавке запасных

02 августа 2022, 20:45 |
653
1
Яремчук не выйдет в основном составе Бенфики на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в 22:00 начнется матч квалификации Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Мидтьюлландом». Украинский форвард Орлов Роман Яремчук остался на лавке запасных.

Победитель этой пары в плей-офф квалификации сыграет против «Динамо» или «Штурма».

По теме:
Динамо – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Сен-Жилуаз - Глазго Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч за квалификации ЛЧ
Роман Яремчук Бенфика Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

От Марадоны до Верратти: Топ-5 великих чемпионов-малышей
Футбол | 02 августа 2022, 19:30 0
От Марадоны до Верратти: Топ-5 великих чемпионов-малышей
От Марадоны до Верратти: Топ-5 великих чемпионов-малышей

Блогер Sport.ua – о великих малышах

Назван потенциальный оппонент для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги конференций
Футбол | 02 августа 2022, 15:20 8
Назван потенциальный оппонент для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги конференций
Назван потенциальный оппонент для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги конференций

2 августа в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда ЛК

Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Футбол | 02.08.2022, 13:15
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
ФОТО 18+. Жена Икарди отдыхает топлес на Ибице
Футбол | 02.08.2022, 14:28
ФОТО 18+. Жена Икарди отдыхает топлес на Ибице
ФОТО 18+. Жена Икарди отдыхает топлес на Ибице
Что нужно знать о 12 главных украинских талантах
Футбол | 02.08.2022, 13:26
Что нужно знать о 12 главных украинских талантах
Что нужно знать о 12 главных украинских талантах
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Сумно, сумно аж за край.
І Нуньес пішов, і ще якогось форварда продали. А в основу не пускають. Бо погано минулий сезон провів і став баночником. Добре, що його хоч в кожному матчі все таки випускають в другому таймі.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера
Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера
31.07.2022, 17:44 6
Авто/мото
СЕНЧЕНКО – о Ломаченко: «Ему нельзя высказывать позицию о вторжении рф?»
СЕНЧЕНКО – о Ломаченко: «Ему нельзя высказывать позицию о вторжении рф?»
02.08.2022, 08:25 6
Бокс
WTA Сан-Хосе. Анонс: у Калининой сложная сетка
WTA Сан-Хосе. Анонс: у Калининой сложная сетка
01.08.2022, 21:37 6
Теннис
Спарринг-партнер Джошуа рассказал о главном преимуществе Усика в реванше
Спарринг-партнер Джошуа рассказал о главном преимуществе Усика в реванше
02.08.2022, 07:50
Бокс
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
01.08.2022, 06:45 6
Футбол
Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма
Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма
01.08.2022, 14:13 8
Футбол
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
31.07.2022, 21:40 3
Футбол
Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене
Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене
01.08.2022, 12:38 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем