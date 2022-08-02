Сетанта или Мегого? В УПЛ рассказали о тендере на показ матчей

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что на полный пакет телевизионных прав претендуют сервис Мегого и телеканал Сетанта.

Кроме того, есть претенденты на другие пакеты. Отдельные матчи и обзоры игр хочет показывать канал Еспресо TV.

Заявки принимали до 27 июля. Уже в ближайшее время УПЛ должна объявить победителя тендера.