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  4. Сетанта или Мегого? В УПЛ рассказали о тендере на показ матчей
Украина. Премьер лига
02 августа 2022, 20:29 |
867
1

Сетанта или Мегого? В УПЛ рассказали о тендере на показ матчей

Евгений Дикий рассказал о тендере

02 августа 2022, 20:29 |
867
1
Сетанта или Мегого? В УПЛ рассказали о тендере на показ матчей
upl.ua

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что на полный пакет телевизионных прав претендуют сервис Мегого и телеканал Сетанта.

Кроме того, есть претенденты на другие пакеты. Отдельные матчи и обзоры игр хочет показывать канал Еспресо TV.

Заявки принимали до 27 июля. Уже в ближайшее время УПЛ должна объявить победителя тендера.

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Источник Детектор.Медиа
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Roma513
Камон, хлопці це фіаско, ьікі бесплатний сезон
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