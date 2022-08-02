Украина. Премьер лига02 августа 2022, 20:29 |
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Сетанта или Мегого? В УПЛ рассказали о тендере на показ матчей
Евгений Дикий рассказал о тендере
02 августа 2022, 20:29 |
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Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что на полный пакет телевизионных прав претендуют сервис Мегого и телеканал Сетанта.
Кроме того, есть претенденты на другие пакеты. Отдельные матчи и обзоры игр хочет показывать канал Еспресо TV.
Заявки принимали до 27 июля. Уже в ближайшее время УПЛ должна объявить победителя тендера.
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