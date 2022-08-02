Англия02 августа 2022, 19:49 |
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ФОТО. Зинченко принял участие в фотосессии Арсенала перед стартом сезона
Украинец готовится к старту сезона
02 августа 2022, 19:49 |
1443
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Украинец Александр Зинченко принял участие в традиционной официальной фотосессии «Арсенала» перед стартом нового сезона АПЛ.
Уже 5 августа лондонцы сыграют матч 1-го тура против «Кристал Пэлас».
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