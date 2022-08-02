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  4. Президент Вереса: «Исторический шаг. Верес не играл в Ровно в элите 25 лет»
Украина. Премьер лига
02 августа 2022, 19:31 |
638
0

Президент Вереса: «Исторический шаг. Верес не играл в Ровно в элите 25 лет»

Иван Надеин доволен шансом вернуть команду домой

02 августа 2022, 19:31 |
638
0
Президент Вереса: «Исторический шаг. Верес не играл в Ровно в элите 25 лет»
veres.rv.ua

Президент «Вереса» Иван Надеин рад тому, что клубу разрешили проводить матчи УПЛ на обновленном стадионе в Ровно.

– Областная военная администрация дала разрешение на проведение матчей на Авангарде в Ровно. Насколько это важный шаг для «Вереса»?

– На самом деле это исторический шаг! Поскольку «Верес» в высшем дивизионе чемпионата Украины в Ровно не играл более 25 лет. Согласно протоколу проведения соревнований, решение о проведении матчей принимается именно военными администрациями. Сейчас работаем над тем, чтобы инициировать комиссию от УАФ, которая уже внесет Авангард в список стадионов, которые могут принимать матчи УПЛ. То есть, следующий шаг – это решение профильной комиссии от УАФ.

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Источник ФК Верес
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