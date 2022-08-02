Президент Вереса: «Исторический шаг. Верес не играл в Ровно в элите 25 лет»
Иван Надеин доволен шансом вернуть команду домой
Президент «Вереса» Иван Надеин рад тому, что клубу разрешили проводить матчи УПЛ на обновленном стадионе в Ровно.
– Областная военная администрация дала разрешение на проведение матчей на Авангарде в Ровно. Насколько это важный шаг для «Вереса»?
– На самом деле это исторический шаг! Поскольку «Верес» в высшем дивизионе чемпионата Украины в Ровно не играл более 25 лет. Согласно протоколу проведения соревнований, решение о проведении матчей принимается именно военными администрациями. Сейчас работаем над тем, чтобы инициировать комиссию от УАФ, которая уже внесет Авангард в список стадионов, которые могут принимать матчи УПЛ. То есть, следующий шаг – это решение профильной комиссии от УАФ.
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