Президент Вереса: «Исторический шаг. Верес не играл в Ровно в элите 25 лет»

Президент «Вереса» Иван Надеин рад тому, что клубу разрешили проводить матчи УПЛ на обновленном стадионе в Ровно.

– Областная военная администрация дала разрешение на проведение матчей на Авангарде в Ровно. Насколько это важный шаг для «Вереса»?

– На самом деле это исторический шаг! Поскольку «Верес» в высшем дивизионе чемпионата Украины в Ровно не играл более 25 лет. Согласно протоколу проведения соревнований, решение о проведении матчей принимается именно военными администрациями. Сейчас работаем над тем, чтобы инициировать комиссию от УАФ, которая уже внесет Авангард в список стадионов, которые могут принимать матчи УПЛ. То есть, следующий шаг – это решение профильной комиссии от УАФ.