Александр КУЧЕР: «Днепр-1 - новичок в Лиге Европы, будет непросто»
Команда готовится к дебюту в еврокубках
Наставник «Днепра-1» Александр Кучер оценил жеребьевку решающего раунда квалификации Лиги Европы, где команда сыграет против кипрского АЕКа или сербского «Партизана».
«Мои ощущения после жеребьевки никак не изменились: мы должны играть в любом случае. Да, сейчас узнали пару, из которой будет наш будущий соперник. Конечно, легких соперников здесь нет и мы будем тщательно готовиться».
«В этом турнире мы новички, потому нам будет непросто. Будем прилагать максимум усилий, чтобы проходить дальше», – сказал Кучер.
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