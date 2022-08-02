Александр КУЧЕР: «Днепр-1 - новичок в Лиге Европы, будет непросто»

Наставник «Днепра-1» Александр Кучер оценил жеребьевку решающего раунда квалификации Лиги Европы, где команда сыграет против кипрского АЕКа или сербского «Партизана».

«Мои ощущения после жеребьевки никак не изменились: мы должны играть в любом случае. Да, сейчас узнали пару, из которой будет наш будущий соперник. Конечно, легких соперников здесь нет и мы будем тщательно готовиться».

«В этом турнире мы новички, потому нам будет непросто. Будем прилагать максимум усилий, чтобы проходить дальше», – сказал Кучер.