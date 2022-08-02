ВИДЕО. Фанаты Баварии подразнили Левандовски

Сегодня форвард «Барселоны» Роберт Левандовски прибыл в Мюнхен для того, чтобы попрощаться со своим бывшим клубом, «Баварией».

Фанаты «Баварии», видимо, не простили поляку переход в «Барселону». Когда он покидал клубную базу, они скандировали в его адрес кричалку в поддержку «Реала» - «Хала Мадрид»: