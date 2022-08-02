Германия02 августа 2022, 16:06 | Обновлено 02 августа 2022, 16:07
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ВИДЕО. Фанаты Баварии подразнили Левандовски
Форвард «Барселоны» приехал попрощаться с бывшим клубом
02 августа 2022, 16:06 | Обновлено 02 августа 2022, 16:07
437
3
Сегодня форвард «Барселоны» Роберт Левандовски прибыл в Мюнхен для того, чтобы попрощаться со своим бывшим клубом, «Баварией».
Фанаты «Баварии», видимо, не простили поляку переход в «Барселону». Когда он покидал клубную базу, они скандировали в его адрес кричалку в поддержку «Реала» - «Хала Мадрид»:
#Lewandowski leaving Munich. Bayern fans: "Hala Madrid!" #FCBayern pic.twitter.com/4EBGzZs0wv— khalifa (@Ahd_4k) August 2, 2022
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Комментарии 3
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Гавнюки грёбаные.
дуже дивна позиція фанів, чувак стільки років клубу віддав та перейшов взагалі у іншу лігу
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