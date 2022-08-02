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Германия
02 августа 2022, 16:06 | Обновлено 02 августа 2022, 16:07
437
3

ВИДЕО. Фанаты Баварии подразнили Левандовски

Форвард «Барселоны» приехал попрощаться с бывшим клубом

02 августа 2022, 16:06 | Обновлено 02 августа 2022, 16:07
437
3
ВИДЕО. Фанаты Баварии подразнили Левандовски
ФК Барселона. Роберт Левандовски

Сегодня форвард «Барселоны» Роберт Левандовски прибыл в Мюнхен для того, чтобы попрощаться со своим бывшим клубом, «Баварией».

Фанаты «Баварии», видимо, не простили поляку переход в «Барселону». Когда он покидал клубную базу, они скандировали в его адрес кричалку в поддержку «Реала» - «Хала Мадрид»:

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Добрый Хоррор
Гавнюки грёбаные.
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Тарас Чубак
дуже дивна позиція фанів, чувак стільки років клубу віддав та перейшов взагалі у іншу лігу
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