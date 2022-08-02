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  4. ДЕВУШКА ДНЯ. Эффектная модель, заменившая Дашу Савину в Металлисте 1925
Украина. Премьер лига
02 августа 2022, 15:45 | Обновлено 02 августа 2022, 15:56
1367
4

ДЕВУШКА ДНЯ. Эффектная модель, заменившая Дашу Савину в Металлисте 1925

Даша Лелюк по всем параметрам выгодно отличается от своей предшественницы

02 августа 2022, 15:45 | Обновлено 02 августа 2022, 15:56
1367
4
ДЕВУШКА ДНЯ. Эффектная модель, заменившая Дашу Савину в Металлисте 1925
ФК Металлист 1925. Даша Лелюк

Харьковский «Металлист 1925» грамотно повышает интерес к своему клубу со стороны не только футбольных болельщиков, но и просто ценителей женской красоты.

Новой ведущей клубных соцсетей стала Даша Лелюк, которая обрела известность после того, как стала героиней клипа Wellboy на песню «Вишни».

 

 

Даша родилась в Киеве, она является моделью и профессиональной танцовщицей. Эффектная брюнетка учится в театральном университете Карпенко-Карого на актрису театра и кино.

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Стоит отметить, что ранее ведущей клубных соцсетей «Металлиста 1925» была Даша Савина, жена защитника донецкого «Шахтера» Валерия Бондаря. С недавних пор Савина работает в структуре «горняков».

 

 

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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KvlaD
Новая Саша Лобода?)
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+3
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veter
Что за даш а?
Почему не  Дария или Дарья?
Имя Дария в христианском именослове соотносится прежде всего с именем раннехристианской мученицы Дарии Римской...
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0
VK-Sport
Оце справжня красуня! А не якісь там Ванди (жінка Ікарді), яку час від часу тут постять.
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-1
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