ДЕВУШКА ДНЯ. Эффектная модель, заменившая Дашу Савину в Металлисте 1925
Даша Лелюк по всем параметрам выгодно отличается от своей предшественницы
Харьковский «Металлист 1925» грамотно повышает интерес к своему клубу со стороны не только футбольных болельщиков, но и просто ценителей женской красоты.
Новой ведущей клубных соцсетей стала Даша Лелюк, которая обрела известность после того, как стала героиней клипа Wellboy на песню «Вишни».
Даша родилась в Киеве, она является моделью и профессиональной танцовщицей. Эффектная брюнетка учится в театральном университете Карпенко-Карого на актрису театра и кино.
Стоит отметить, что ранее ведущей клубных соцсетей «Металлиста 1925» была Даша Савина, жена защитника донецкого «Шахтера» Валерия Бондаря. С недавних пор Савина работает в структуре «горняков».
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