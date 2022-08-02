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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали братьев-близнецов из Агробизнеса
Украина. Первая лига
02 августа 2022, 14:58 |
784
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали братьев-близнецов из Агробизнеса

Николай и Иван Когуты продолжат карьеру во Львове

02 августа 2022, 14:58 |
784
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали братьев-близнецов из Агробизнеса
ФК Карпаты Львов

«Карпаты» официально сообщила о подписании двух игроков. Речь идет о братьях-близнецах Николае и Иване Когуте.

23-летние братья до этого выступали за «Агробизнес», оба являются полузащитниками. В прошлом сезоне Николай Когут провел 6 матчей за «Агробизнес», а счету Ивана – 18 матчей и 2 гола.

Николай Коугт будет выступать за «Карпаты» под 27-м номером, Иван – под 18-м.

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Карпаты Львов Иван Когут Николай Когут Агробизнес трансферы Первая лига Украины
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Источник ФК Карпаты Львов
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