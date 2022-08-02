Украина. Первая лига02 августа 2022, 14:58 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали братьев-близнецов из Агробизнеса
Николай и Иван Когуты продолжат карьеру во Львове
02 августа 2022, 14:58 |
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«Карпаты» официально сообщила о подписании двух игроков. Речь идет о братьях-близнецах Николае и Иване Когуте.
23-летние братья до этого выступали за «Агробизнес», оба являются полузащитниками. В прошлом сезоне Николай Когут провел 6 матчей за «Агробизнес», а счету Ивана – 18 матчей и 2 гола.
Николай Коугт будет выступать за «Карпаты» под 27-м номером, Иван – под 18-м.
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