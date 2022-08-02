ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали братьев-близнецов из Агробизнеса

«Карпаты» официально сообщила о подписании двух игроков. Речь идет о братьях-близнецах Николае и Иване Когуте.

23-летние братья до этого выступали за «Агробизнес», оба являются полузащитниками. В прошлом сезоне Николай Когут провел 6 матчей за «Агробизнес», а счету Ивана – 18 матчей и 2 гола.

Николай Коугт будет выступать за «Карпаты» под 27-м номером, Иван – под 18-м.