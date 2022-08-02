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Украина. Премьер лига
02 августа 2022, 15:10 | Обновлено 02 августа 2022, 15:15
2008
0

Защитник Динамо станет отцом

Александр Тымчик ожидает пополнение в семье

02 августа 2022, 15:10 | Обновлено 02 августа 2022, 15:15
2008
0
Защитник Динамо станет отцом
Instagram. Александр и Карина Тымчик

25-летний украинский защитник киевского «Динамо» готовится стать отцом.

О пополнении в семье сообщила его супруга Карина в своем Instagram.

«Скоро нас будет трое», - написала Карина

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