Украина. Премьер лига02 августа 2022, 15:10 | Обновлено 02 августа 2022, 15:15
2008
0
Защитник Динамо станет отцом
Александр Тымчик ожидает пополнение в семье
02 августа 2022, 15:10 | Обновлено 02 августа 2022, 15:15
2008
0
25-летний украинский защитник киевского «Динамо» готовится стать отцом.
О пополнении в семье сообщила его супруга Карина в своем Instagram.
«Скоро нас будет трое», - написала Карина
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 августа 2022, 15:39 0
32-летний бразилец готов стать «догом»
Футбол | 02 августа 2022, 14:28 2
Ванда Нара попала в объективы папарацци
Футбол | 01.08.2022, 21:20
Футбол | 01.08.2022, 19:33
Футбол | 02.08.2022, 15:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.08.2022, 09:54 1
31.07.2022, 22:55
01.08.2022, 21:07 4
01.08.2022, 21:37 6
01.08.2022, 13:55 16
02.08.2022, 07:50
01.08.2022, 12:38 9
01.08.2022, 14:13 8