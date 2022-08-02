Источник: Русин стал полноценным игроком Зари

Форвард «Динамо» Киев Назарий Русин стал полноценным игроком луганской «Зари». Об этом сообщает Football.ua.

Ранее Русин покинул «Черноморец», за который выступал на правах аренды. Права на форварда принадлежат «Динамо».

Сообщается, что переход Русина – часть сделки по трансферу Владислава Кабаева в «Динамо». Ожидается, что в «Зарю» перейдет еще кто-то из игроков «Динамо».

Ранее Русин уже выступал в «Заре» в сезоне 2019/2020. Тогда он провел за луганчан 17 матчей, и отличился в них 7 голами и 2 ассистами.