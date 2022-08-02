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  4. ВИДЕО. Вариант для Мудрика, МанСити хочет клуб в Бразилии, ставим на ПСВ
Италия
02 августа 2022, 14:12 | Обновлено 02 августа 2022, 14:14
316
0

ВИДЕО. Вариант для Мудрика, МанСити хочет клуб в Бразилии, ставим на ПСВ

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

02 августа 2022, 14:12 | Обновлено 02 августа 2022, 14:14
316
0
ВИДЕО. Вариант для Мудрика, МанСити хочет клуб в Бразилии, ставим на ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Коваленко подписал полноценный контракт со Специей
2. На Мудрика появился претендент во Франции
3. Владельцы Манчестер Сити хотят купить клуб в Бразилии
4. Прогноз на матч Монако – ПСВ

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Источник Sport.ua
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