ВИДЕО. Вариант для Мудрика, МанСити хочет клуб в Бразилии, ставим на ПСВ

1. Коваленко подписал полноценный контракт со Специей

2. На Мудрика появился претендент во Франции

3. Владельцы Манчестер Сити хотят купить клуб в Бразилии

4. Прогноз на матч Монако – ПСВ

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.