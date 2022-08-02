Испания02 августа 2022, 14:03 | Обновлено 02 августа 2022, 14:05
194
0
Манчестер Юнайтед – Райо Вальекано – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
02 августа 2022, 14:03 | Обновлено 02 августа 2022, 14:05
194
0
Английский «Манчестер Юнайтед» разошелся миром с испанским «Райо Вальекано» в товарищеской встрече, которая прошла на стадионе «Олд Траффорд».
Встреча завершилась со счетом 1:1. У манкунианцев на 48-й минуте отличился Амад Диалло. За «Райо Вальекано» забил Альваро Гарсия (57).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 августа 2022, 01:45 1
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги
Футбол | 02 августа 2022, 05:55 0
Главные новости за 1 августа на Sport.ua
Футбол | 01.08.2022, 21:55
Футбол | 02.08.2022, 12:56
Футбол | 01.08.2022, 15:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.07.2022, 12:55 3
31.07.2022, 14:00 1
31.07.2022, 18:42 15
01.08.2022, 07:00 2
31.07.2022, 17:44 6
31.07.2022, 11:58 49
01.08.2022, 21:07 4
01.08.2022, 06:45 6