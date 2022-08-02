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  4. Манчестер Юнайтед – Райо Вальекано – 1:1. Видео голов и обзор матча
Испания
02 августа 2022, 14:03 | Обновлено 02 августа 2022, 14:05
194
0

Манчестер Юнайтед – Райо Вальекано – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

02 августа 2022, 14:03 | Обновлено 02 августа 2022, 14:05
194
0
Манчестер Юнайтед – Райо Вальекано – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Юнайтед» разошелся миром с испанским «Райо Вальекано» в товарищеской встрече, которая прошла на стадионе «Олд Траффорд».

Встреча завершилась со счетом 1:1. У манкунианцев на 48-й минуте отличился Амад Диалло. За «Райо Вальекано» забил Альваро Гарсия (57).

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Райо Вальекано Манчестер Юнайтед видео голов и обзор товарищеские матчи
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Источник Sport.ua
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