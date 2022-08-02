Манчестер Юнайтед – Райо Вальекано – 1:1. Видео голов и обзор матча

Английский «Манчестер Юнайтед» разошелся миром с испанским «Райо Вальекано» в товарищеской встрече, которая прошла на стадионе «Олд Траффорд».

Встреча завершилась со счетом 1:1. У манкунианцев на 48-й минуте отличился Амад Диалло. За «Райо Вальекано» забил Альваро Гарсия (57).