АПЛ планирует публиковать переговоры арбитров по системе VAR
Очень много поклонников данной инициативы
Английская премьер-лига намерена публиковать переговоры рефери на поле с видеоарбитрами (VAR) для обеспечения прозрачности принимаемых судейских решений.
Записи будут обнародованы после матчей. В прямом эфире показывать переговоры будет запрещено.
«Существует общее мнение, что публикация этих аудио станет хорошим нововведением. Мы хотим быть более открытыми для болельщиков и хотим показывать им, как принимаются решения на поле», – объяснил Ричард Мастерс позицию руководства АПЛ.
АПЛ рассчитывает, что публикация переговоров арбитров повысит прозрачность принимаемых решений.
Отметим, что аналогичная практика уже используется в МЛС. Американская лига выпускает видео на YouTube с разбором решений арбитров, которые сопровождаются аудио с переговорами судей.
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Нехай публікують записи з мікрофона арбітрів ))) Щоб всі чули, що йому оруть. І за кожний мат в присутності арбітра - ліпити штрафи. В залежності від зарплати в клубі чи багатства клуба. Футболісту якогось чеського чи вірменського клуба по 1 доларів за кожен мат. Футболісту Барселони/Челсі по 20 тисяч доларів. Бо зарплати неспівставні.
Футболісти дуже люблять свої гроші. Навіть найбагатші будуть жаліти кожен долар. Тому після того, як декілька разів заплатять штрафи за свої мати на адресу арбітра - будуть себе вести чемно.
І взагалі має бути заборона підходити до арбітра ближче ніж на 3 метри. А за дотик до арбітра 5 тисяч штрафу.
Арбітр не повинен стояти серед 10 істеричок, які всі на нього насіли і щось оруть йому в обличчя та трогають за тіло. Давно пора це припинити.