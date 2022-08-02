АПЛ планирует публиковать переговоры арбитров по системе VAR

Английская премьер-лига намерена публиковать переговоры рефери на поле с видеоарбитрами (VAR) для обеспечения прозрачности принимаемых судейских решений.

Записи будут обнародованы после матчей. В прямом эфире показывать переговоры будет запрещено.

«Существует общее мнение, что публикация этих аудио станет хорошим нововведением. Мы хотим быть более открытыми для болельщиков и хотим показывать им, как принимаются решения на поле», – объяснил Ричард Мастерс позицию руководства АПЛ.

АПЛ рассчитывает, что публикация переговоров арбитров повысит прозрачность принимаемых решений.

Отметим, что аналогичная практика уже используется в МЛС. Американская лига выпускает видео на YouTube с разбором решений арбитров, которые сопровождаются аудио с переговорами судей.