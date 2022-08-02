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  4. Ангелина Калинина – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 августа 2022, 11:25 | Обновлено 02 августа 2022, 11:44
544
0

Ангелина Калинина – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Сан-Хосе

02 августа 2022, 11:25 | Обновлено 02 августа 2022, 11:44
544
0
Ангелина Калинина – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Второго августа по местному времени украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 250 в Сан-Хосе (разница с Киевом – минус 10 часов).

В первом круге украинка сразится против Кори Гауфф из США (№11 WTA). Встреча состоится пятым запуском после матча Наоми Осака – Чжэн Циньвэнь. Ориентировочное время начала матча – не ранее 05:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Осаки (№41 WTA) или Чжэн (№51 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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