Ангелина Калинина – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Сан-Хосе
Второго августа по местному времени украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 250 в Сан-Хосе (разница с Киевом – минус 10 часов).
В первом круге украинка сразится против Кори Гауфф из США (№11 WTA). Встреча состоится пятым запуском после матча Наоми Осака – Чжэн Циньвэнь. Ориентировочное время начала матча – не ранее 05:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница матча сразится против Осаки (№41 WTA) или Чжэн (№51 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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