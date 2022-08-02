Шахтер проведет второй сбор в Словении

«Шахтер» после короткой паузы продолжит готовиться к старту в УПЛ и Лиге чемпионов.

После завершения сбора в Нидерландах футболисты «Шахтера» получили 3 выходных.

Уже 3 августа команда соберется в Словении, где пройдет вторая часть подготовки к новому сезону.

7 августа подопечные Игоря Йовичевича будут играть благотворительный матч Shakhtar Global Tour for Peace с итальянской Ромой. Встреча состоится в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 21:45.