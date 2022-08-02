Украина. Премьер лига02 августа 2022, 10:33 |
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Шахтер проведет второй сбор в Словении
После первого сбора «горняки» получили три выходных
02 августа 2022, 10:33 |
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«Шахтер» после короткой паузы продолжит готовиться к старту в УПЛ и Лиге чемпионов.
После завершения сбора в Нидерландах футболисты «Шахтера» получили 3 выходных.
Уже 3 августа команда соберется в Словении, где пройдет вторая часть подготовки к новому сезону.
7 августа подопечные Игоря Йовичевича будут играть благотворительный матч Shakhtar Global Tour for Peace с итальянской Ромой. Встреча состоится в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 21:45.
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