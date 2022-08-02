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  4. Шахтер проведет второй сбор в Словении
Украина. Премьер лига
02 августа 2022, 10:33 |
225
0

Шахтер проведет второй сбор в Словении

После первого сбора «горняки» получили три выходных

02 августа 2022, 10:33 |
225
0
Шахтер проведет второй сбор в Словении
ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» после короткой паузы продолжит готовиться к старту в УПЛ и Лиге чемпионов.

После завершения сбора в Нидерландах футболисты «Шахтера» получили 3 выходных.

Уже 3 августа команда соберется в Словении, где пройдет вторая часть подготовки к новому сезону.

7 августа подопечные Игоря Йовичевича будут играть благотворительный матч Shakhtar Global Tour for Peace с итальянской Ромой. Встреча состоится в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 21:45.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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