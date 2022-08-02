ФОТО. Зинченко отпраздновал первый день рождения дочки

1 августа в семье Александра Зинченко год назад родилась дочка Ева.

Семья украинского футболиста отпраздновала первый день рождения дочки. На празднике также присутствовали Роман Яремчук и Кристина Яремчук, которая является крестной мамой Евы.

Также Влада Седан опубликовала милые фото в своем Instagram.

«Дает жизнь». Не зря такое значение имеет твое имя. Ты действительно каждый день нам его даешь, особенно когда что-то не по-твоему. Даже не верится, что сегодня ровно год с нашей первой встречи. Как сейчас помню, держу тебя на руках и не понимаю, что с тобой делать дальше. Хотя, кого я обманываю, я иногда и сейчас на тебя смотрю, и в голове тот же вопрос. Тебе только год, но ты уже каждый день так воспитываешь нас с папой, учишь чему-то новому и побуждаешь становиться лучше. Спасибо, дочка, подарившая нам совершенно новую жизнь, полную заботой, любовью и настоящим счастьем! Сейчас ты делаешь свои первые шаги в жизни, падаешь раз по 100 в день, а мы с папой ловим тебя и держим за руку… И так будет всегда, в течение всей жизни мы с папой тебя подстрахуем. Так что шагай уверенно!

Благодарим Бога за такую ​​забавную сладкую кроху. С твоим днем, Евуся! Мы с папой тебя очень сильно любим!»