Совет обороны Ровенской области разрешил Вересу играть на Авангарде
Смогут ли обеспечить безопасность игроков?
Совет обороны Ровенской области принял решение разрешить «Вересу» проводить домашние поединки чемпионата Украинской Премьер-лиги на стадионе «Авангард» в родном городе.
Необходимые условия для проведения матчей: разработан и утвержден план действий в случае вероятной угрозы и отсутствие зрителей на трибунах.
Сейчас «Верес» работает над тем, чтобы Комитет по безопасности стадионов и проведение соревнований УАФ включил «Авангард» в список стадионов, где будут проходить поединки нового сезона чемпионата УПЛ.
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