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  4. Совет обороны Ровенской области разрешил Вересу играть на Авангарде
Украина. Премьер лига
02 августа 2022, 08:53 |
355
0

Совет обороны Ровенской области разрешил Вересу играть на Авангарде

Смогут ли обеспечить безопасность игроков?

02 августа 2022, 08:53 |
355
0
Совет обороны Ровенской области разрешил Вересу играть на Авангарде
НК Верес

Совет обороны Ровенской области принял решение разрешить «Вересу» проводить домашние поединки чемпионата Украинской Премьер-лиги на стадионе «Авангард» в родном городе.

Необходимые условия для проведения матчей: разработан и утвержден план действий в случае вероятной угрозы и отсутствие зрителей на трибунах.

Сейчас «Верес» работает над тем, чтобы Комитет по безопасности стадионов и проведение соревнований УАФ включил «Авангард» в список стадионов, где будут проходить поединки нового сезона чемпионата УПЛ.

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Верес Ровно стадион Авангард Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Верес
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