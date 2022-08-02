Совет обороны Ровенской области разрешил Вересу играть на Авангарде

Совет обороны Ровенской области принял решение разрешить «Вересу» проводить домашние поединки чемпионата Украинской Премьер-лиги на стадионе «Авангард» в родном городе.

Необходимые условия для проведения матчей: разработан и утвержден план действий в случае вероятной угрозы и отсутствие зрителей на трибунах.

Сейчас «Верес» работает над тем, чтобы Комитет по безопасности стадионов и проведение соревнований УАФ включил «Авангард» в список стадионов, где будут проходить поединки нового сезона чемпионата УПЛ.