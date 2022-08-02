Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второго августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№77 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 250 в Вашингтоне.

В первом круге украинка сразится против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко (№20 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 22:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем круге победительница матча сразится против Терезы Мартинцовой (№73 WTA) или Ван Сиюй (№78 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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