Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Вашингтоне
Второго августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№77 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 250 в Вашингтоне.
В первом круге украинка сразится против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко (№20 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 22:00 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
В следующем круге победительница матча сразится против Терезы Мартинцовой (№73 WTA) или Ван Сиюй (№78 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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