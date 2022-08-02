Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперник для Днепра-1. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги Европы 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 2 августа, начало – в 14:00 по Киеву.

В этом раунде примет участие украинский клуб «Днепр-1», занявший 3-е место в незавершенном сезоне УПЛ 2021/22. Если команда Александра Кучера выиграет противостояние в Q4, то попадет в групповой раунд Лиги Европы, если проиграет – то в групповой раунд Лиги конференций.

Возможные соперники Днепра-1 в Q4 Лиги Европы

Победитель пары Мальме (Швеция) – Дюделанж (Люксембург)

Мальме (Швеция) – Дюделанж (Люксембург) Победитель пары Шэмрок Роверс (Ирландия) – ﻿ Шкупи (Сев. Македония)

Шэмрок Роверс (Ирландия) – ﻿ Шкупи (Сев. Македония) Победитель пары Линфилд (Северная Ирландия) – Цюрих (Швейцария)

Линфилд (Северная Ирландия) – Цюрих (Швейцария) Победитель пары Олимпиакос (Греция) – ﻿ Слован (Словакия)

Олимпиакос (Греция) – ﻿ Слован (Словакия) Победитель пары Марибор (Словения) – ХИК (Финляндия)

Марибор (Словения) – ХИК (Финляндия) Омония (Кипр)

Омония (Кипр) Победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)

АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия) Победитель пары Фенербахче (Турция) – Словацко (Чехия)

13 из 20 команд, которые примут участие в жеребьевке, станут известны только по завершении третьих раундов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы 9/11 августа.

В жеребьевке примут участие 20 клубов:

7 команд, которые начнут борьбу на этой стадии (шесть команд с приоритетом 1, одна команда с приоритетом 4)

6 команд, вылетевших в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов по Пути чемпионов (приоритет 2)

5 победителей третьего отборочного раунда Лиги Европы в рамках Пути чемпионов (приоритет 3)

2 победителя третьего отборочного раунда Лиги Европы в рамках Основного пути (приоритет 4)

Процедура жеребьевки. В ходе жеребьевки шары с названием команд каждого уровня приоритета будут помещены в отдельные соответствующие чаши. При формировании пар шары будут помещаться в отдельную чашу посередине. Команды, шары с названиями которых вытянут из чаши посередине первыми, первый матч раунда плей-офф проведут дома.

Жеребьевка будет проходить в следующем порядке:﻿

Три команды с приоритетом 1 образуют пары с тремя клубами с приоритетом 4.﻿

Три оставшиеся команды с приоритетом 1 образуют пары с клубами с приоритетом 3.﻿

Две оставшиеся команды с приоритетом 3 образуют пары с двумя клубами с приоритетом 2.﻿

Последние две пары будут образованы из четырех клубов с приоритетом 2 (шары просто будут доставаться из корзины один за другим).

Клубы из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Исполнительный комитет также постановил развести по разным парам клубы из Армении и Азербайджана.

Для сохранения баланса структуры еврокубков в этом сезоне только две команды выйдут в раунд плей-офф из третьего отборочного раунда основного пути Лиги Европы, а прямые путевки в раунд плей-офф получили 7 команд вместо 6, предусмотренных регламентом. В соответствии с решением Комитета по клубным соревнованиям, седьмым обладателем прямой путевки в раунд плей-офф стал победитель кубка ассоциации с 15-м рейтингом. При этом он сохранил четвертый приоритет.

Победители Q4 выходят в групповой этап Лиги Европы. Проигравшие отправятся в групповой этап Лиги конференций.

Ключевые даты. Третий отборочный раунд (Q3): 4 и 9/11 августа. Раунд плей-офф (Q4): 18 и 25 августа. Жеребьевка группового этапа: 26 августа

Лига Европы 2022/23

4-й раунд квалификации (Q4), 18 и 25 августа

Приоритет 1

Гент (Бельгия)

Гент (Бельгия) Аустрия (Австрия)

Аустрия (Австрия) Хартс (Шотландия)

Хартс (Шотландия) ﻿Сивасспор (Турция)

﻿Сивасспор (Турция) Днепр-1 (Украина)

Днепр-1 (Украина) Силькеборг (Дания)

Приоритет 2

Проигравший в паре Маккаби Хайфа (Израиль) / Аполлон Лимассол (Кипр)

Маккаби Хайфа (Израиль) / Аполлон Лимассол (Кипр) Проигравший в паре Карабах (Азербайджан) / Ференцварош (Венгрия)

Карабах (Азербайджан) / Ференцварош (Венгрия) Проигравший в паре Лудогорец (Болгария)﻿ / Динамо Загреб (Хорватия)

Лудогорец (Болгария)﻿ / Динамо Загреб (Хорватия) Проигравший в паре Шериф (Молдова) / Виктория Пльзень (Чехия)

Шериф (Молдова) / Виктория Пльзень (Чехия) Проигравший в паре Буде-Глимт (Норвегия) / Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿

Буде-Глимт (Норвегия) / Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿ Проигравший в паре Црвена Звезда (Сербия) / Пюник (Армения)

Приоритет 3

Победитель пары Мальме (Швеция) – Дюделанж (Люксембург)

Мальме (Швеция) – Дюделанж (Люксембург) Победитель пары Шэмрок Роверс (Ирландия) – ﻿ Шкупи (Сев. Македония)

Шэмрок Роверс (Ирландия) – ﻿ Шкупи (Сев. Македония) Победитель пары Линфилд (Северная Ирландия) – Цюрих (Швейцария)

Линфилд (Северная Ирландия) – Цюрих (Швейцария) Победитель пары Олимпиакос (Греция) – ﻿ Слован (Словакия)

Олимпиакос (Греция) – ﻿ Слован (Словакия) Победитель пары Марибор (Словения) – ХИК (Финляндия)

Приоритет 4