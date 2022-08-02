Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперник для Днепра-1. Смотреть онлайн. LIVE
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Жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги Европы 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 2 августа, начало – в 14:00 по Киеву.
В этом раунде примет участие украинский клуб «Днепр-1», занявший 3-е место в незавершенном сезоне УПЛ 2021/22. Если команда Александра Кучера выиграет противостояние в Q4, то попадет в групповой раунд Лиги Европы, если проиграет – то в групповой раунд Лиги конференций.
Возможные соперники Днепра-1 в Q4 Лиги Европы
- Победитель пары Мальме (Швеция) – Дюделанж (Люксембург)
- Победитель пары Шэмрок Роверс (Ирландия) – Шкупи (Сев. Македония)
- Победитель пары Линфилд (Северная Ирландия) – Цюрих (Швейцария)
- Победитель пары Олимпиакос (Греция) – Слован (Словакия)
- Победитель пары Марибор (Словения) – ХИК (Финляндия)
- Омония (Кипр)
- Победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)
- Победитель пары Фенербахче (Турция) – Словацко (Чехия)
13 из 20 команд, которые примут участие в жеребьевке, станут известны только по завершении третьих раундов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы 9/11 августа.
В жеребьевке примут участие 20 клубов:
- 7 команд, которые начнут борьбу на этой стадии (шесть команд с приоритетом 1, одна команда с приоритетом 4)
- 6 команд, вылетевших в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов по Пути чемпионов (приоритет 2)
- 5 победителей третьего отборочного раунда Лиги Европы в рамках Пути чемпионов (приоритет 3)
- 2 победителя третьего отборочного раунда Лиги Европы в рамках Основного пути (приоритет 4)
Процедура жеребьевки. В ходе жеребьевки шары с названием команд каждого уровня приоритета будут помещены в отдельные соответствующие чаши. При формировании пар шары будут помещаться в отдельную чашу посередине. Команды, шары с названиями которых вытянут из чаши посередине первыми, первый матч раунда плей-офф проведут дома.
Жеребьевка будет проходить в следующем порядке:
- Три команды с приоритетом 1 образуют пары с тремя клубами с приоритетом 4.
- Три оставшиеся команды с приоритетом 1 образуют пары с клубами с приоритетом 3.
- Две оставшиеся команды с приоритетом 3 образуют пары с двумя клубами с приоритетом 2.
- Последние две пары будут образованы из четырех клубов с приоритетом 2 (шары просто будут доставаться из корзины один за другим).
Клубы из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Исполнительный комитет также постановил развести по разным парам клубы из Армении и Азербайджана.
Для сохранения баланса структуры еврокубков в этом сезоне только две команды выйдут в раунд плей-офф из третьего отборочного раунда основного пути Лиги Европы, а прямые путевки в раунд плей-офф получили 7 команд вместо 6, предусмотренных регламентом. В соответствии с решением Комитета по клубным соревнованиям, седьмым обладателем прямой путевки в раунд плей-офф стал победитель кубка ассоциации с 15-м рейтингом. При этом он сохранил четвертый приоритет.
Победители Q4 выходят в групповой этап Лиги Европы. Проигравшие отправятся в групповой этап Лиги конференций.
Ключевые даты. Третий отборочный раунд (Q3): 4 и 9/11 августа. Раунд плей-офф (Q4): 18 и 25 августа. Жеребьевка группового этапа: 26 августа
Лига Европы 2022/23
4-й раунд квалификации (Q4), 18 и 25 августа
Приоритет 1
- Гент (Бельгия)
- Аустрия (Австрия)
- Хартс (Шотландия)
- Сивасспор (Турция)
- Днепр-1 (Украина)
- Силькеборг (Дания)
Приоритет 2
- Проигравший в паре Маккаби Хайфа (Израиль) / Аполлон Лимассол (Кипр)
- Проигравший в паре Карабах (Азербайджан) / Ференцварош (Венгрия)
- Проигравший в паре Лудогорец (Болгария) / Динамо Загреб (Хорватия)
- Проигравший в паре Шериф (Молдова) / Виктория Пльзень (Чехия)
- Проигравший в паре Буде-Глимт (Норвегия) / Жальгирис Вильнюс (Литва)
- Проигравший в паре Црвена Звезда (Сербия) / Пюник (Армения)
Приоритет 3
- Победитель пары Мальме (Швеция) – Дюделанж (Люксембург)
- Победитель пары Шэмрок Роверс (Ирландия) – Шкупи (Сев. Македония)
- Победитель пары Линфилд (Северная Ирландия) – Цюрих (Швейцария)
- Победитель пары Олимпиакос (Греция) – Слован (Словакия)
- Победитель пары Марибор (Словения) – ХИК (Финляндия)
Приоритет 4
- Омония (Кипр)
- Победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)
- Победитель пары Фенербахче (Турция) – Словацко (Чехия)
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