Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперник для Днепра-1. Смотреть онлайн. LIVE
Лига Европы
02 августа 2022, 08:40 | Обновлено 02 августа 2022, 08:55
120
0

Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперник для Днепра-1. Смотреть онлайн. LIVE

Следите за трансляцией церемонии из Ньона 2 августа в 14:00 по Киеву

02 августа 2022, 08:40 | Обновлено 02 августа 2022, 08:55
120
0
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперник для Днепра-1. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

Жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги Европы 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 2 августа, начало – в 14:00 по Киеву.

В этом раунде примет участие украинский клуб «Днепр-1», занявший 3-е место в незавершенном сезоне УПЛ 2021/22. Если команда Александра Кучера выиграет противостояние в Q4, то попадет в групповой раунд Лиги Европы, если проиграет – то в групповой раунд Лиги конференций.

Возможные соперники Днепра-1 в Q4 Лиги Европы

  • Победитель пары  Мальме (Швеция) –  Дюделанж (Люксембург)
  • Победитель пары  Шэмрок Роверс (Ирландия) – ﻿ Шкупи (Сев. Македония)
  • Победитель пары  Линфилд (Северная Ирландия) –  Цюрих (Швейцария)
  • Победитель пары  Олимпиакос (Греция) – ﻿ Слован (Словакия)
  • Победитель пары  Марибор (Словения) –  ХИК (Финляндия)
  •  Омония (Кипр)
  • Победитель пары  АЕК Ларнака (Кипр) –  Партизан (Сербия)
  • Победитель пары  Фенербахче (Турция) –  Словацко (Чехия)

13 из 20 команд, которые примут участие в жеребьевке, станут известны только по завершении третьих раундов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы 9/11 августа.

В жеребьевке примут участие 20 клубов:

  • 7 команд, которые начнут борьбу на этой стадии (шесть команд с приоритетом 1, одна команда с приоритетом 4)
  • 6 команд, вылетевших в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов по Пути чемпионов (приоритет 2)
  • 5 победителей третьего отборочного раунда Лиги Европы в рамках Пути чемпионов (приоритет 3)
  • 2 победителя третьего отборочного раунда Лиги Европы в рамках Основного пути (приоритет 4)

Процедура жеребьевки. В ходе жеребьевки шары с названием команд каждого уровня приоритета будут помещены в отдельные соответствующие чаши. При формировании пар шары будут помещаться в отдельную чашу посередине. Команды, шары с названиями которых вытянут из чаши посередине первыми, первый матч раунда плей-офф проведут дома.

Жеребьевка будет проходить в следующем порядке:﻿

  • Три команды с приоритетом 1 образуют пары с тремя клубами с приоритетом 4.﻿
  • Три оставшиеся команды с приоритетом 1 образуют пары с клубами с приоритетом 3.﻿
  • Две оставшиеся команды с приоритетом 3 образуют пары с двумя клубами с приоритетом 2.﻿
  • Последние две пары будут образованы из четырех клубов с приоритетом 2 (шары просто будут доставаться из корзины один за другим).

Клубы из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Исполнительный комитет также постановил развести по разным парам клубы из Армении и Азербайджана.

Для сохранения баланса структуры еврокубков в этом сезоне только две команды выйдут в раунд плей-офф из третьего отборочного раунда основного пути Лиги Европы, а прямые путевки в раунд плей-офф получили 7 команд вместо 6, предусмотренных регламентом. В соответствии с решением Комитета по клубным соревнованиям, седьмым обладателем прямой путевки в раунд плей-офф стал победитель кубка ассоциации с 15-м рейтингом. При этом он сохранил четвертый приоритет.

Победители Q4 выходят в групповой этап Лиги Европы. Проигравшие отправятся в групповой этап Лиги конференций.

Ключевые даты. Третий отборочный раунд (Q3): 4 и 9/11 августа. Раунд плей-офф (Q4): 18 и 25 августа. Жеребьевка группового этапа: 26 августа

📺 Видеотрансляция

Лига Европы 2022/23

4-й раунд квалификации (Q4), 18 и 25 августа

Приоритет 1

  •  Гент (Бельгия)
  •  Аустрия (Австрия)
  •  Хартс (Шотландия)
  •  ﻿Сивасспор (Турция)
  •  Днепр-1 (Украина)
  •  Силькеборг (Дания)

Приоритет 2

  • Проигравший в паре  Маккаби Хайфа (Израиль) /  Аполлон Лимассол (Кипр)
  • Проигравший в паре  Карабах (Азербайджан) /  Ференцварош (Венгрия)
  • Проигравший в паре  Лудогорец (Болгария)﻿ /  Динамо Загреб (Хорватия)
  • Проигравший в паре  Шериф (Молдова) /  Виктория Пльзень (Чехия)
  • Проигравший в паре  Буде-Глимт (Норвегия) /  Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿
  • Проигравший в паре  Црвена Звезда (Сербия) /  Пюник (Армения)

Приоритет 3

  • Победитель пары  Мальме (Швеция) –  Дюделанж (Люксембург)
  • Победитель пары  Шэмрок Роверс (Ирландия) – ﻿ Шкупи (Сев. Македония)
  • Победитель пары  Линфилд (Северная Ирландия) –  Цюрих (Швейцария)
  • Победитель пары  Олимпиакос (Греция) – ﻿ Слован (Словакия)
  • Победитель пары  Марибор (Словения) –  ХИК (Финляндия)

Приоритет 4

  •  Омония (Кипр)
  • Победитель пары  АЕК Ларнака (Кипр) –  Партизан (Сербия)
  • Победитель пары  Фенербахче (Турция) –  Словацко (Чехия)
По теме:
Сен-Жилуаз - Глазго Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч за квалификации ЛЧ
УЕФА назвал имена дополнительных арбитров на матч Динамо – Штурм
Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Два варианта для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Лига Европы жеребьевка Лиги Европы Динамо Киев Монако Динамо Загреб Бенфика Глазго Рейнджерс Црвена Звезда Мидтьюлланд жеребьевка Маккаби Хайфа Карабах Агдам Виктория Пльзень Ференцварош Шериф Тирасполь Штурм Грац Лудогорец Жальгирис Вильнюс Буде-Глимт Аполлон Лимасол ПСВ смотреть онлайн Пюник Сен-Жилуаз Фенербахче Олимпиакос Цюрих Мальме Шэмрок Роверс Марибор Дюделанж Слован Братислава Линфилд Партизан Белград АЕК Ларнака ХИК Хельсинки Словацко Шкупи Гент Аустрия Вена Хартс Сивасспор Днепр-1 Силькеборг Омония
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду хочет покинуть Манчестер Юнайтед до старта АПЛ
Футбол | 02 августа 2022, 03:30 0
Роналду хочет покинуть Манчестер Юнайтед до старта АПЛ
Роналду хочет покинуть Манчестер Юнайтед до старта АПЛ

37-летнему португальцу не хотелось бы начать сезон в одном клубе, а продолжить в другом

Алексей Крутых уступил в основной сетке челленджера
Теннис | 02 августа 2022, 07:21 0
Алексей Крутых уступил в основной сетке челленджера
Алексей Крутых уступил в основной сетке челленджера

Украинец проиграл в 1/16 финала грунтового челленджера в Чехии

5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
Футбол | 01.08.2022, 16:24
5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
Ярмоленко сыграл 3-й матч за Аль-Айн
Футбол | 01.08.2022, 11:58
Ярмоленко сыграл 3-й матч за Аль-Айн
Ярмоленко сыграл 3-й матч за Аль-Айн
Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене
Футбол | 01.08.2022, 12:38
Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене
Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Иван РЕДКАЧ: «За счет чего Джошуа может победить в реванше Юсика?»
Иван РЕДКАЧ: «За счет чего Джошуа может победить в реванше Юсика?»
31.07.2022, 09:52 3
Бокс
Журналист: Цитаишвили очень некрасиво ушел из Динамо
Журналист: Цитаишвили очень некрасиво ушел из Динамо
01.08.2022, 21:55 5
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
31.07.2022, 19:07 1
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
01.08.2022, 02:50 2
MMA
WTA Сан-Хосе. Анонс: у Калининой сложная сетка
WTA Сан-Хосе. Анонс: у Калининой сложная сетка
01.08.2022, 21:37 6
Теннис
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
31.07.2022, 08:34 33
Футбол
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
31.07.2022, 21:40 3
Футбол
Олег СМАЛИЙЧУК: «Увидел Палкина без носков в Вене и стыдно стало»
Олег СМАЛИЙЧУК: «Увидел Палкина без носков в Вене и стыдно стало»
01.08.2022, 13:55 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем