Игорь ЯВОРСКИЙ: «В новом сезоне УПЛ сенсаций ждать не стоит»

Бывший тренер тернопольской «Нивы», львовских «Карпат», донецкого «Металлурга», «Львова» Игорь Яворский рассказал о перспективах соревнований в УПЛ и конкуренции в ней.

— По вашему мнению, удастся ли в Украине провести полноценный чемпионат?

— Я не сомневаюсь, что совместными усилиями удастся провести турнир в элитном дивизионе на высоком уровне. Убежден, что все матчи должны пройти в Украине, тогда команды-участницы будут находиться в одинаковых условиях. Лауреаты должны определиться исключительно по спортивному принципу!

Что же касается желания наших представителей в еврокубках и большинство своих поединков в УПЛ также проводить в соседних странах, то об этом не может быть и речи. Если им уже так хочется воспользоваться услугами легионеров на обоих фронтах, то пусть приглашают тех, кто согласится играть в Украине. Знаете, если откровенно, меня больше волнуют гарантии безопасности, ведь самое ценное это — человеческая жизнь.

— Может ли предстоящий сезон стать самым непредсказуемым за время независимости?

— Сенсаций не стоит ждать. «Золото» уже по традиции разыграют «Динамо» и «Шахтер», за «бронзу» поведут борьбу «Заря», «Ворскла» и «Днепр-1». Попытаются составить им конкуренцию «Кривбасс», «Александрия» и «Рух».

— Насколько упадет уровень УПЛ в связи с нынешней ситуацией в стране?

— Падение можно предположить, все же большинство команд остались без своих легионеров, которые были на ведущих ролях. Найти им равноценную замену, как и тем украинцам, решившим трудоустроиться за границей, будет сложно. Однако эти кадровые потери участники постараются нивелировать огромным желанием продемонстрировать все, на что способны. В конце концов, я верю в нашу молодежь, она должна воспользоваться шансом громко заявить о себе в элите украинского футбола.