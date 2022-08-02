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Лига чемпионов
02 августа 2022, 06:55 | Обновлено 02 августа 2022, 07:22
321
0

Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Два варианта для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Следите за трансляцией церемонии из Ньона 2 августа в 13:00 по Киеву

02 августа 2022, 06:55 | Обновлено 02 августа 2022, 07:22
321
0
Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Два варианта для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

Жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги чемпионов 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 2 августа, начало – в 13:00 по Киеву.

В этом раунде может принять участие киевское «Динамо», если обыграет в Q3 по сумме двух матчей австрийский «Штурм» (3 и 9 августа).

Возможные соперники Динамо в Q4 Лиги чемпионов

  • Победитель пары  Бенфика (Португалия) /  Мидтьюлланд (Дания)
  • Победитель пары  Сен-Жилуаз (Бельгия) /  Рейнджерс (Шотландия)

Порядок жеребьевки. Будут проведены две жеребьевки: одна для восьми пар, идущих по Пути чемпионов (плюс две команды, которые стартуют с этой стадии), другая – для четырех пар, которые идут по Пути представителей лиг.

В жеребьевке примут участие команды, которые сыграют в третьем отборочном раунде 2/3 и 9 августа. Для посева команд используют рейтинг команды из каждой пары с высшим коэффициентом. Участников поделили поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге.

Перед жеребьевкой шары с именами сеяных команд/пар поместят в одну чашу, шары с несеяными командами/парами – в другую. Из каждой чаши достанут по одному шару, поместят в пустую чашу посередине и перемешают. Команда/пара, которую достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома. Клубы из одной ассоциации на этой стадии не могут играть друг против друга. Клубы из Азербайджана и Армении будут разведены по разным парам. 

Матчи Q4 Лиги чемпионов пройдут 16/17 и 23/24 августа. В случае ничьей по сумме двух матчей после ответной игры будет сыграно дополнительное время и, если понадобится, серия пенальти. Победители присоединятся к 26 командам на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравшие команды попадут в групповой этап Лиги Европы (жеребьевка 26 августа).

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов 2022/23

4-й раунд квалификации (Q4), 16/17 и 23/24 августа

Путь представителей лиг

Сеяные

  •  Бенфика (Португалия) /  Мидтьюлланд (Дания)
  •  Сен-Жилуаз (Бельгия) /  Рейнджерс (Шотландия)

Несеяные

  •  Динамо Киев (Украина) /  Штурм (Австрия)
  •  Монако (Франция) /  ПСВ (Нидерланды)

Путь чемпионов

Сеяные

  •  Лудогорец (Болгария)﻿ /  Динамо Загреб (Хорватия)
  •  Црвена Звезда (Сербия) /  Пюник (Армения)
  •  Копенгаген (Дания)
  •  Шериф (Молдова) /  Виктория Пльзень (Чехия)

Несеяные

  •  Карабах (Азербайджан) /  Ференцварош (Венгрия)
  •  Буде-Глимт (Норвегия) /  Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿
  •  Маккаби Хайфа (Израиль) /  Аполлон Лимассол (Кипр)
  •  Трабзонспор (Турция)
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Источник Sport.ua
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