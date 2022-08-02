Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Два варианта для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги чемпионов 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 2 августа, начало – в 13:00 по Киеву.

В этом раунде может принять участие киевское «Динамо», если обыграет в Q3 по сумме двух матчей австрийский «Штурм» (3 и 9 августа).

Возможные соперники Динамо в Q4 Лиги чемпионов

Победитель пары Бенфика (Португалия) / Мидтьюлланд (Дания)

Бенфика (Португалия) / Мидтьюлланд (Дания) Победитель пары Сен-Жилуаз (Бельгия) / Рейнджерс (Шотландия)

Порядок жеребьевки. Будут проведены две жеребьевки: одна для восьми пар, идущих по Пути чемпионов (плюс две команды, которые стартуют с этой стадии), другая – для четырех пар, которые идут по Пути представителей лиг.

В жеребьевке примут участие команды, которые сыграют в третьем отборочном раунде 2/3 и 9 августа. Для посева команд используют рейтинг команды из каждой пары с высшим коэффициентом. Участников поделили поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге.

Перед жеребьевкой шары с именами сеяных команд/пар поместят в одну чашу, шары с несеяными командами/парами – в другую. Из каждой чаши достанут по одному шару, поместят в пустую чашу посередине и перемешают. Команда/пара, которую достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома. Клубы из одной ассоциации на этой стадии не могут играть друг против друга. Клубы из Азербайджана и Армении будут разведены по разным парам.



Матчи Q4 Лиги чемпионов пройдут 16/17 и 23/24 августа. В случае ничьей по сумме двух матчей после ответной игры будет сыграно дополнительное время и, если понадобится, серия пенальти. Победители присоединятся к 26 командам на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравшие команды попадут в групповой этап Лиги Европы (жеребьевка 26 августа).

Лига чемпионов 2022/23

4-й раунд квалификации (Q4), 16/17 и 23/24 августа

Путь представителей лиг

Сеяные

Бенфика (Португалия) / Мидтьюлланд (Дания)

Бенфика (Португалия) / Мидтьюлланд (Дания) Сен-Жилуаз (Бельгия) / Рейнджерс (Шотландия)

Несеяные

Динамо Киев (Украина) / Штурм (Австрия)

(Украина) / Штурм (Австрия) Монако (Франция) / ПСВ (Нидерланды)

Путь чемпионов

Сеяные

Лудогорец (Болгария)﻿ / Динамо Загреб (Хорватия)

Лудогорец (Болгария)﻿ / Динамо Загреб (Хорватия) Црвена Звезда (Сербия) / Пюник (Армения)

Црвена Звезда (Сербия) / Пюник (Армения) Копенгаген (Дания)

Копенгаген (Дания) Шериф (Молдова) / Виктория Пльзень (Чехия)

Несеяные