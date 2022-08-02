Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Два варианта для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Следите за трансляцией церемонии из Ньона 2 августа в 13:00 по Киеву
Жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги чемпионов 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 2 августа, начало – в 13:00 по Киеву.
В этом раунде может принять участие киевское «Динамо», если обыграет в Q3 по сумме двух матчей австрийский «Штурм» (3 и 9 августа).
Возможные соперники Динамо в Q4 Лиги чемпионов
- Победитель пары Бенфика (Португалия) / Мидтьюлланд (Дания)
- Победитель пары Сен-Жилуаз (Бельгия) / Рейнджерс (Шотландия)
Порядок жеребьевки. Будут проведены две жеребьевки: одна для восьми пар, идущих по Пути чемпионов (плюс две команды, которые стартуют с этой стадии), другая – для четырех пар, которые идут по Пути представителей лиг.
В жеребьевке примут участие команды, которые сыграют в третьем отборочном раунде 2/3 и 9 августа. Для посева команд используют рейтинг команды из каждой пары с высшим коэффициентом. Участников поделили поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге.
Перед жеребьевкой шары с именами сеяных команд/пар поместят в одну чашу, шары с несеяными командами/парами – в другую. Из каждой чаши достанут по одному шару, поместят в пустую чашу посередине и перемешают. Команда/пара, которую достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома. Клубы из одной ассоциации на этой стадии не могут играть друг против друга. Клубы из Азербайджана и Армении будут разведены по разным парам.
Матчи Q4 Лиги чемпионов пройдут 16/17 и 23/24 августа. В случае ничьей по сумме двух матчей после ответной игры будет сыграно дополнительное время и, если понадобится, серия пенальти. Победители присоединятся к 26 командам на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравшие команды попадут в групповой этап Лиги Европы (жеребьевка 26 августа).
Лига чемпионов 2022/23
4-й раунд квалификации (Q4), 16/17 и 23/24 августа
Путь представителей лиг
Сеяные
- Бенфика (Португалия) / Мидтьюлланд (Дания)
- Сен-Жилуаз (Бельгия) / Рейнджерс (Шотландия)
Несеяные
- Динамо Киев (Украина) / Штурм (Австрия)
- Монако (Франция) / ПСВ (Нидерланды)
Путь чемпионов
Сеяные
- Лудогорец (Болгария) / Динамо Загреб (Хорватия)
- Црвена Звезда (Сербия) / Пюник (Армения)
- Копенгаген (Дания)
- Шериф (Молдова) / Виктория Пльзень (Чехия)
Несеяные
- Карабах (Азербайджан) / Ференцварош (Венгрия)
- Буде-Глимт (Норвегия) / Жальгирис Вильнюс (Литва)
- Маккаби Хайфа (Израиль) / Аполлон Лимассол (Кипр)
- Трабзонспор (Турция)
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