Роналду хочет покинуть Манчестер Юнайтед до старта АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет покинуть свой клуб до его старта в новом сезоне АПЛ.

37-летнему португальцу не хотелось бы начать сезон в одном клубе, а продолжить в другом.

«Манчестер Юнайтед» стартует в новом сезоне АПЛ 7 августа матчем против «Брайтона».

Напомним, что Роналду пропустил большую часть предсезонных сборов команды, но сыграл в заключительном матче против «Райо Вальекано» (1:1).