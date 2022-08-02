Роналду хочет покинуть Манчестер Юнайтед до старта АПЛ
37-летнему португальцу не хотелось бы начать сезон в одном клубе, а продолжить в другом
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет покинуть свой клуб до его старта в новом сезоне АПЛ.
37-летнему португальцу не хотелось бы начать сезон в одном клубе, а продолжить в другом.
«Манчестер Юнайтед» стартует в новом сезоне АПЛ 7 августа матчем против «Брайтона».
Напомним, что Роналду пропустил большую часть предсезонных сборов команды, но сыграл в заключительном матче против «Райо Вальекано» (1:1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Последний легионер, помнивший родной для «горняков» газон, покидает клуб…
Разбор женского турнира в Вашингтоне. Даяна в первом круге сыграет с представительницей беларуси