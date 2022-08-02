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Англия
02 августа 2022, 03:30 | Обновлено 02 августа 2022, 03:59
22
0

Роналду хочет покинуть Манчестер Юнайтед до старта АПЛ

37-летнему португальцу не хотелось бы начать сезон в одном клубе, а продолжить в другом

02 августа 2022, 03:30 | Обновлено 02 августа 2022, 03:59
22
0
Роналду хочет покинуть Манчестер Юнайтед до старта АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет покинуть свой клуб до его старта в новом сезоне АПЛ.

37-летнему португальцу не хотелось бы начать сезон в одном клубе, а продолжить в другом.

«Манчестер Юнайтед» стартует в новом сезоне АПЛ 7 августа матчем против «Брайтона».

Напомним, что Роналду пропустил большую часть предсезонных сборов команды, но сыграл в заключительном матче против «Райо Вальекано» (1:1).

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Источник AS
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