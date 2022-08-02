Италия02 августа 2022, 02:34 | Обновлено 02 августа 2022, 03:06
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ОФИЦИАЛЬНО. Торино арендовал защитника Интера
Валентино Лазаро будет выступать за клуб из Турина
02 августа 2022, 02:34 | Обновлено 02 августа 2022, 03:06
62
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Защитник «Интера» Валентино Лазаро в новом сезоне будет выступать за «Торино».
Туринский клуб объявил о переходе 26-летнего австрийца на правах аренды с опцией выкупа.
В прошлом сезоне Лазаро на правах аренды выступал за «Бенфику» и отметился 2 голевыми передачами в 29 матчах «орлов» во всех турнирах.
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