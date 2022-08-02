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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Торино арендовал защитника Интера
Италия
02 августа 2022, 02:34 | Обновлено 02 августа 2022, 03:06
62
0

ОФИЦИАЛЬНО. Торино арендовал защитника Интера

Валентино Лазаро будет выступать за клуб из Турина

02 августа 2022, 02:34 | Обновлено 02 августа 2022, 03:06
62
0
ОФИЦИАЛЬНО. Торино арендовал защитника Интера
ФК Торино. Валентино Лазаро (справа)

Защитник «Интера» Валентино Лазаро в новом сезоне будет выступать за «Торино».

Туринский клуб объявил о переходе 26-летнего австрийца на правах аренды с опцией выкупа.

В прошлом сезоне Лазаро на правах аренды выступал за «Бенфику» и отметился 2 голевыми передачами в 29 матчах «орлов» во всех турнирах.

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Источник ФК Торино
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