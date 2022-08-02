ОФИЦИАЛЬНО. Торино арендовал защитника Интера

Защитник «Интера» Валентино Лазаро в новом сезоне будет выступать за «Торино».

Туринский клуб объявил о переходе 26-летнего австрийца на правах аренды с опцией выкупа.

В прошлом сезоне Лазаро на правах аренды выступал за «Бенфику» и отметился 2 голевыми передачами в 29 матчах «орлов» во всех турнирах.