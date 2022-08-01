Журналист: Цитаишвили очень некрасиво ушел из Динамо

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал, как грузинский хавбек Георгий Цитаишвили перешел из «Динамо» в польский «Лех»:

«У меня есть информация, что Цитаишвили очень некрасиво ушел из «Динамо». Поскольку Луческу на него рассчитывал, у него была индивидуальная беседа, типа: оставайся, я на тебя рассчитываю, будешь конкурировать».

А он – не скажу, что по-хамски, но некрасиво ответил – что видит себя в другом клубе, а не в «Динамо». И ушел в «Лех», с которым позорно вылетел из Лиги чемпионов.

В «Динамо», мне кажется, он не ощущал себя комфортно: большое давление, боязнь ошибиться. Он нашел для себя теплую ванну, где может брать игру на себя и не бояться критики. Мне кажется, он сделал шаг назад».