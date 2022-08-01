Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: Цитаишвили очень некрасиво ушел из Динамо
Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 21:55 | Обновлено 01 августа 2022, 22:10
5504
2

Журналист: Цитаишвили очень некрасиво ушел из Динамо

Игорь Бурбас рассказал о причина трансфера грузинского хавбека в «Лех»

01 августа 2022, 21:55 | Обновлено 01 августа 2022, 22:10
5504
2
Журналист: Цитаишвили очень некрасиво ушел из Динамо
ФК Лех. Георгий Цитаишвили

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал, как грузинский хавбек Георгий Цитаишвили перешел из «Динамо» в польский «Лех»:

«У меня есть информация, что Цитаишвили очень некрасиво ушел из «Динамо». Поскольку Луческу на него рассчитывал, у него была индивидуальная беседа, типа: оставайся, я на тебя рассчитываю, будешь конкурировать».

А он – не скажу, что по-хамски, но некрасиво ответил – что видит себя в другом клубе, а не в «Динамо». И ушел в «Лех», с которым позорно вылетел из Лиги чемпионов.

В «Динамо», мне кажется, он не ощущал себя комфортно: большое давление, боязнь ошибиться. Он нашел для себя теплую ванну, где может брать игру на себя и не бояться критики. Мне кажется, он сделал шаг назад».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал 23-летнего хавбека, воспитанника Динамо
Источник: Коваленко подписал полноценный контракт со Специей на 3 года
У него 5 лишних кг! Карьера Супряги может пойти под откос из-за круассанов
Георгий Цитаишвили Динамо Киев Игорь Бурбас Лех Познань трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Чистий підкаст
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко сыграл 3-й матч за Аль-Айн
Футбол | 01 августа 2022, 11:58 0
Ярмоленко сыграл 3-й матч за Аль-Айн
Ярмоленко сыграл 3-й матч за Аль-Айн

Украинец пока без результативных действий

На Мудрика появился претендент во Франции
Футбол | 01 августа 2022, 19:33 5
На Мудрика появился претендент во Франции
На Мудрика появился претендент во Франции

В услугах хавбека «Шахтера» заинтересована «Ницца»

Зубков выразил желание покинуть Ференцварош, который тренирует Черчесов
Футбол | 01.08.2022, 12:07
Зубков выразил желание покинуть Ференцварош, который тренирует Черчесов
Зубков выразил желание покинуть Ференцварош, который тренирует Черчесов
Металлист 1925 победил ФСК Мариуполь в товарищеском матче
Футбол | 01.08.2022, 22:30
Металлист 1925 победил ФСК Мариуполь в товарищеском матче
Металлист 1925 победил ФСК Мариуполь в товарищеском матче
Олег СМАЛИЙЧУК: «Увидел Палкина без носков в Вене и стыдно стало»
Футбол | 01.08.2022, 13:55
Олег СМАЛИЙЧУК: «Увидел Палкина без носков в Вене и стыдно стало»
Олег СМАЛИЙЧУК: «Увидел Палкина без носков в Вене и стыдно стало»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
maneKen
минус карьера, лет через 5 увидим его в каком-нибудь Ингульце, с уважением.
Ответить
0
Тарас Чубак
Дуже шкода
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
31.07.2022, 21:40 3
Футбол
Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера
Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера
31.07.2022, 17:44 6
Авто/мото
Иван РЕДКАЧ: «За счет чего Джошуа может победить в реванше Юсика?»
Иван РЕДКАЧ: «За счет чего Джошуа может победить в реванше Юсика?»
31.07.2022, 09:52 3
Бокс
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
30.07.2022, 16:07 23
Футбол
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
30.07.2022, 16:31
Футбол
Деревянченко победил младшего на 6 лет соперника и хочет идти за титулами
Деревянченко победил младшего на 6 лет соперника и хочет идти за титулами
31.07.2022, 14:00 1
Бокс
Трансляция второго боя Усик – Джошуа для украинцев будет бесплатной
Трансляция второго боя Усик – Джошуа для украинцев будет бесплатной
30.07.2022, 19:08 2
Бокс
Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма
Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма
01.08.2022, 14:13 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем