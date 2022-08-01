Журналист рассказал, рассматривает ли Динамо подписание Ковальца
Контракта не будет, 29-летний хавбек просто поддерживает форму
Бывший хавбек «Александрии» Кирилл Ковалец не станет игроком «Динамо», информирует журналист Игорь Бурбас.
Хотя Ковалец сейчас тренируется со столичной командой, клуб не рассматривает вариант подписания контракта с этим футболистом.
29-летний Ковалец, который находится в статусе свободного агента, просто набирает форму после травмы и планирует продолжить карьеру в Европе.
«Александрия» предлагала ему высокую месячную зарплату в 30 тысяч долларов плюс 150 тысяч подъемные, но футболист отказался, по данным Бурбаса, поскольку хочет сделать шаг вперед в карьере.
В минувшем сезоне Кирилл играл за «Александрию» и забил 1 гол в 11 матчах. Интерес к нему проявляли «Легия», «Базель» и «Цюрих».
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