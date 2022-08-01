ХАВИ: «Меня не беспокоит, что Левандовски не забивает»
Наставник «Барселоны» - о новичке команды
Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что его не волнует тот факт, что звездный новичок команды Роберт Левандовски пока что не забивал за каталонцев в контрольных матчах:
«Роберт забивал на тренировках и в целом смотрелся отлично. В матче с «РБ Нью-Йорк» он не смог отличиться, и это нормально, меня это не беспокоит.
То же самое происходило с Луисом Суаресом и Ферраном Торресом, когда они только пришли. Он будет забивать голы, хотя это далеко не единственное, что он может сделать для нас».
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