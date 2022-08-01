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  4. ХАВИ: «Меня не беспокоит, что Левандовски не забивает»
Испания
01 августа 2022, 20:56 |
1186
0

ХАВИ: «Меня не беспокоит, что Левандовски не забивает»

Наставник «Барселоны» - о новичке команды

01 августа 2022, 20:56 |
1186
0
ХАВИ: «Меня не беспокоит, что Левандовски не забивает»
ФК Барселона. Роберт Левандовски

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что его не волнует тот факт, что звездный новичок команды Роберт Левандовски пока что не забивал за каталонцев в контрольных матчах:

«Роберт забивал на тренировках и в целом смотрелся отлично. В матче с «РБ Нью-Йорк» он не смог отличиться, и это нормально, меня это не беспокоит.

То же самое происходило с Луисом Суаресом и Ферраном Торресом, когда они только пришли. Он будет забивать голы, хотя это далеко не единственное, что он может сделать для нас».

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Источник Marca
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