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  4. Александр КУЧЕР: «Шевченко давал мне советы»
Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 20:37 |
771
0

Александр КУЧЕР: «Шевченко давал мне советы»

Новый тренер «Днепра-1» - о своей работе

01 августа 2022, 20:37 |
771
0
Александр КУЧЕР: «Шевченко давал мне советы»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Новый главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер прокомментировал свой переход из харьковского «Металлиста»:

«В прошлом противостояние «Днепра» и «Металлиста» было по-настоящему большим, и его отголоски доносятся и поныне. Поэтому меня много спрашивали об этом переходе. Но сейчас удивляться чему-то в нашей жизни трудно. Я полностью сконцентрирован на работе, и для меня это большой вызов. У нас ведь впереди матчи еврокубков – это для всей команды и для меня шаг вперед. Будем прилагать максимум усилий и концентрации. Все хотим добиваться побед.

Хочется, чтобы ребята играли в атакующий и агрессивный футбол, чтобы владели мячом, контролировали игру. Забивали больше голов и радовали болельщиков.

Как и все игроки, я в футболе с детства. Это моя жизнь. Был игроком, сейчас являюсь тренером. От многих что-то взял: и от Шевченко, и от Фонсеки, и от Луческу. Когда приезжал в сборную, всегда разговаривал с Шевченко, он давал советы. Много работал с Луческу, и в случае необходимости могу с ним связаться. От всех какие-то идеи записывал себе. И сам что-то придумываю, конечно».

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Источник Sportarena
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