Италия01 августа 2022, 20:21 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал хавбека Интера
Матиас Весино перешел в римский клуб
01 августа 2022, 20:21 |
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«Лацио» официально сообщил о подписании полузащитника Матиаса Весино. В конце июня он покинул «Интер» на правах свободного агента.
Условия контракта не сообщаются. По информации СМИ, контракт рассчитан до лета 2025 года.
Весино выступал за «Интер» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на счету 30-летнего уругвайца 1 гол в 22 матчах во всех турнирах.
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