ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал хавбека Интера

«Лацио» официально сообщил о подписании полузащитника Матиаса Весино. В конце июня он покинул «Интер» на правах свободного агента.

Условия контракта не сообщаются. По информации СМИ, контракт рассчитан до лета 2025 года.

Весино выступал за «Интер» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на счету 30-летнего уругвайца 1 гол в 22 матчах во всех турнирах.