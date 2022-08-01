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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал хавбека Интера
Италия
01 августа 2022, 20:21 |
154
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал хавбека Интера

Матиас Весино перешел в римский клуб

01 августа 2022, 20:21 |
154
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал хавбека Интера
ФК Лацио. Матиас Весино

«Лацио» официально сообщил о подписании полузащитника Матиаса Весино. В конце июня он покинул «Интер» на правах свободного агента.

Условия контракта не сообщаются. По информации СМИ, контракт рассчитан до лета 2025 года.

Весино выступал за «Интер» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на счету 30-летнего уругвайца 1 гол в 22 матчах во всех турнирах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by S.S. Lazio (@official_sslazio)

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Источник ФК Лацио
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