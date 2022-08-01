Реал продал 25-летнего нападающего в Хетафе

«Реал Мадрид» и «Хетафе» договорились о трансфере Борхи Майораля.

Ранее 25-летний нападающий уже защищал цвета «темно-синих» на правах аренды, но теперь подписал полноценный контракт. Сумма компенсации составила 10 млн евро.

Майораль – воспитанник школы мадридского «Реала», но получить стабильное место в первой команде ему так и не удалось – всего 33 матча и 7 голов. Из-за этого Борха долгое время скитался по арендам. Он также защищал цвета «Вольфсбурга», «Леванте» и даже «Ромы».