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  4. Реал продал 25-летнего нападающего в Хетафе
Испания
01 августа 2022, 15:45 | Обновлено 01 августа 2022, 15:47
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Реал продал 25-летнего нападающего в Хетафе

Борха Майораль попрощался со «сливочными»

01 августа 2022, 15:45 | Обновлено 01 августа 2022, 15:47
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Реал продал 25-летнего нападающего в Хетафе
ФК Хетафе. Борха Майораль

«Реал Мадрид» и «Хетафе» договорились о трансфере Борхи Майораля.

Ранее 25-летний нападающий уже защищал цвета «темно-синих» на правах аренды, но теперь подписал полноценный контракт. Сумма компенсации составила 10 млн евро.

Майораль – воспитанник школы мадридского «Реала», но получить стабильное место в первой команде ему так и не удалось – всего 33 матча и 7 голов. Из-за этого Борха долгое время скитался по арендам. Он также защищал цвета «Вольфсбурга», «Леванте» и даже «Ромы».

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Источник ФК Реал Мадрид
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