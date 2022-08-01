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  4. ВИДЕО. Якби ви знали, паничі. Андрей Шевченко читает стих Тараса Шевченко
Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 15:20 |
642
2

ВИДЕО. Якби ви знали, паничі. Андрей Шевченко читает стих Тараса Шевченко

Получилось неплохо

01 августа 2022, 15:20 |
642
2
ВИДЕО. Якби ви знали, паничі. Андрей Шевченко читает стих Тараса Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Украинский журнал Vogue в рамках проекта #VOICESOFNATION пригласил легенду украинского футбола Андрея Шевченко, который выбрал для декламации поэзию Тараса Шевченко «Якби ви знали, паничі...».

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Источник Vogue
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Комментарии 2
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Am
Вийшло чудово! Продовжуйте читати Тараса Григоровича
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0
romanchik.8409
Це звичайно добре..Але від Андрія Миколайовича це виглядає капець як смішно..Під час навчання в школі були такі, кому важко було навчатися... Такі відсталі учні..А Миколайович звичайно легенда..Але вірші то не його
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