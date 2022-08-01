Украина. Премьер лига01 августа 2022, 15:20 |
642
2
ВИДЕО. Якби ви знали, паничі. Андрей Шевченко читает стих Тараса Шевченко
Получилось неплохо
01 августа 2022, 15:20 |
642
2
Украинский журнал Vogue в рамках проекта #VOICESOFNATION пригласил легенду украинского футбола Андрея Шевченко, который выбрал для декламации поэзию Тараса Шевченко «Якби ви знали, паничі...».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 июля 2022, 20:55 1
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги
Футбол | 01 августа 2022, 12:55 0
Бразилец был в хорошем расположении духа после победы
Футбол | 01.08.2022, 07:00
Футбол | 01.08.2022, 12:07
Футбол | 31.07.2022, 21:40
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Вийшло чудово! Продовжуйте читати Тараса Григоровича
Це звичайно добре..Але від Андрія Миколайовича це виглядає капець як смішно..Під час навчання в школі були такі, кому важко було навчатися... Такі відсталі учні..А Миколайович звичайно легенда..Але вірші то не його
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.07.2022, 16:31
31.07.2022, 18:42 13
31.07.2022, 19:07 1
31.07.2022, 17:44 6
Другие виды
31.07.2022, 13:20 7
Другие виды
31.07.2022, 08:34 28