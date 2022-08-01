Украина. Первая лига01 августа 2022, 15:10 | Обновлено 01 августа 2022, 15:21
191
0
Полесье разошлось миром с Вислой в контрольном матче
В составе украинского клуба забивали Филипп Будковский и Артем Козак
01 августа 2022, 15:10 | Обновлено 01 августа 2022, 15:21
191
0
Житомирское «Полесье» провело товарищеский поединок с польской «Вислой» (Плоцк).
Встреча завершилась боевой ничьей (2:2). В составе украинского клуба забивали Филипп Будковский и Артем Козак.
Товарищеский матч
«Висла» – «Полесье» – 2:2
Голы «Полесья»: Будковский и Козак
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 августа 2022, 12:38 1
Последний легионер, помнивший родной для «горняков» газон, покидает клуб…
Футбол | 01 августа 2022, 05:25 1
После матча Emirates Cup Александр оставил сувенир юному болельщику
Футбол | 01.08.2022, 06:45
Футбол | 01.08.2022, 11:33
Футбол | 31.07.2022, 21:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.07.2022, 17:44 6
01.08.2022, 07:00 2
31.07.2022, 18:45
30.07.2022, 19:35 2
30.07.2022, 16:31
31.07.2022, 19:07 1
31.07.2022, 13:20 7
31.07.2022, 11:30 6