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Украина. Первая лига
01 августа 2022, 15:10 | Обновлено 01 августа 2022, 15:21
191
0

Полесье разошлось миром с Вислой в контрольном матче

В составе украинского клуба забивали Филипп Будковский и Артем Козак

01 августа 2022, 15:10 | Обновлено 01 августа 2022, 15:21
191
0
Полесье разошлось миром с Вислой в контрольном матче
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» провело товарищеский поединок с польской «Вислой» (Плоцк).

Встреча завершилась боевой ничьей (2:2). В составе украинского клуба забивали Филипп Будковский и Артем Козак.

Товарищеский матч 

«Висла» – «Полесье» – 2:2 
Голы «Полесья»: Будковский и Козак
 

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Висла Плоцк Полесье Житомир Филипп Будковский Артем Козак товарищеские матчи Первая лига Украины
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