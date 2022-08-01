Тарас МИХАЛИК: «Не могу понять позицию Тимощука»

Бывший игрок «Локомотива» Тарас Михалик не понимает, почему молчит бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук.

— Я не могу понять позицию Тимощука, когда идет полномасштабная война, его родители в Луцке, а он там. Сейчас не может быть серого, есть только белое и черное.

Я тоже играл в россии после 2014, но тогда была не полномасштабная война. Со временем я начал вникать в ситуацию, общаться с ребятами на фронте. Они мне сказали: «Окей, мы знаем твою позицию. Ты нам помогаешь, чем можешь. Претензий к тебе не имеем».

Но тогда об этом нельзя было говорить, потому что я находился в россии.

— Как реагировали в «Локомотиве», что вы помогаете ВСУ?

— Никто не знал об этом. Я понимал, что в любой момент все может закончиться плохо для меня, если там узнают. Я все старался делать тихо.

Помню, как Зозуля передал мне книгу «Аэропорт» о наших киборгах, и я не знал, где ее спрятать на базе, чтобы никто не увидел. Я не знаю, на что способны люди с ватой в голове.

— Яремчук и Васильков рассказывали, что Ордец тоже помогает в ВСУ, хотя он остался после 24 февраля в россии и только недавно перешел в Бохум.

— Сейчас же надо выбирать сторону зла или добра. Повторюсь, серого быть не может.

— Много хейта было в вашу сторону от украинских болельщиков, когда вы выступали в Локомотиве?

— Хейта хватало, но я был готов к этому. Я понимал, что могу заработать там и напрямую помочь ВСУ. Остальные факторы были для меня второстепенными.