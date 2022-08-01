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  4. Тарас МИХАЛИК: «Не могу понять позицию Тимощука»
Россия
01 августа 2022, 14:35 |
796
2

Тарас МИХАЛИК: «Не могу понять позицию Тимощука»

Бывший игрок «Локомотива» – о том, как начал вникать в ситуацию

01 августа 2022, 14:35 |
796
2
Тарас МИХАЛИК: «Не могу понять позицию Тимощука»
FanDay

Бывший игрок «Локомотива» Тарас Михалик не понимает, почему молчит бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук.

— Я не могу понять позицию Тимощука, когда идет полномасштабная война, его родители в Луцке, а он там. Сейчас не может быть серого, есть только белое и черное. 

Я тоже играл в россии после 2014, но тогда была не полномасштабная война. Со временем я начал вникать в ситуацию, общаться с ребятами на фронте. Они мне сказали: «Окей, мы знаем твою позицию. Ты нам помогаешь, чем можешь. Претензий к тебе не имеем».

Но тогда об этом нельзя было говорить, потому что я находился в россии.  

— Как реагировали в «Локомотиве», что вы помогаете ВСУ?
— Никто не знал об этом. Я понимал, что в любой момент все может закончиться плохо для меня, если там узнают. Я все старался делать тихо. 

Помню, как Зозуля передал мне книгу «Аэропорт» о наших киборгах, и я не знал, где ее спрятать на базе, чтобы никто не увидел. Я не знаю, на что способны люди с ватой в голове.

— Яремчук и Васильков рассказывали, что Ордец тоже помогает в ВСУ, хотя он остался после 24 февраля в россии и только недавно перешел в Бохум.
— Сейчас же надо выбирать сторону зла или добра. Повторюсь, серого быть не может.

— Много хейта было в вашу сторону от украинских болельщиков, когда вы выступали в Локомотиве?
— Хейта хватало, но я был готов к этому. Я понимал, что могу заработать там и напрямую помочь ВСУ. Остальные факторы были для меня второстепенными. 

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Тарас Михалик Анатолий Тимощук российско-украинская война
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Источник FanDay
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Serhii P.
З початку війни у 2014 році і до 2019 грав за Локомотив москва. І не факт, що він би виїхав після початку повномасштабного вторгнення, якби не футбольний вік.
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+1
Serhii P.
Ще один "патріот" знайшовся. Хто б говорив ))
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-1
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