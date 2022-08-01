Олег СМАЛИЙЧУК: «Увидел Палкина без носков в Вене и стыдно стало»

Бывший владелец «Карпат» Олег Смалийчук, который сейчас находится в Краматорске, рассказал, почему ему стыдно за гендиректора «Шахтера» Сергея Палкина.

«Надеюсь, что стану примером для украинцев, которые сейчас сидят в Польше, Монако, в Испании и колеблются, ехать назад или не ехать.

Сейчас не время для конфликтов, но увидел Сережу Палкина без носков в Вене и стыдно стало, что даже у нас в Украине не все мужики рождаются с яйцами.

Я хочу, чтобы все мужчины призывного возраста были в Украине. Не нужно всем брать оружие в руки, воевать. Кому-то нужно и экономику поднимать. Но не нужно никаких отмазок: какие-нибудь переговоры, деловые визиты. Нас эпоха ковида научила, что мы можем и по зуму решать вопросы», – сказал Смалийчук.