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  4. Аргентинский клуб продал своего игрока за $8 млн в криптовалюте
Аргентина
01 августа 2022, 13:08 | Обновлено 01 августа 2022, 13:35
538
0

Аргентинский клуб продал своего игрока за $8 млн в криптовалюте

Биткоин уже и в футболе

01 августа 2022, 13:08 | Обновлено 01 августа 2022, 13:35
538
0
Аргентинский клуб продал своего игрока за $8 млн в криптовалюте
Instagram. Джулиано Галоппо

Бразильский футбольный клуб «Сан-Паулу» заплатил криптовалютой за трансфер полузащитника аргентинского «Банфилда» Джулиано Галоппо. Сумма сделки составила $8 млн в USDC, а сам перевод провела латиноамериканская криптобиржа «Bitso».

«Историческим момент для Bitso, Сан-Паулу и южноамериканского футбола», - прокомментировали представители компании. Они подчеркнули, что переход состоялся «со всей безопасностью, прозрачностью и гибкостью, предлагаемой криптоэкономикой». 

Также сообщается, что «Bitso» организовывает продажу билетов на матчи «Сан-Паулу».

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Источник Sport.ua
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