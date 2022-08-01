Аргентинский клуб продал своего игрока за $8 млн в криптовалюте

Бразильский футбольный клуб «Сан-Паулу» заплатил криптовалютой за трансфер полузащитника аргентинского «Банфилда» Джулиано Галоппо. Сумма сделки составила $8 млн в USDC, а сам перевод провела латиноамериканская криптобиржа «Bitso».

«Историческим момент для Bitso, Сан-Паулу и южноамериканского футбола», - прокомментировали представители компании. Они подчеркнули, что переход состоялся «со всей безопасностью, прозрачностью и гибкостью, предлагаемой криптоэкономикой».

Также сообщается, что «Bitso» организовывает продажу билетов на матчи «Сан-Паулу».