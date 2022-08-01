Франция01 августа 2022, 12:55 |
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ВИДЕО. Неймар награждал игроков ПСЖ медалями за победу в Суперкубке Франции
Бразилец был в хорошем расположении духа после победы
01 августа 2022, 12:55 |
657
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В воскресенье ПСЖ завоевал Суперкубок Франции, разгромив «Нант» (4:0).
Во время церемонии награждения бразилец Неймар, который в этой встрече оформил дубль, вызвался награждать партнеров по команде медалями. Получилось довольно забавно и своеобразно. Лионелю Месси, кажется, понравилась такая идея.
😂 @neymarjr distribue les bons points et les médailles aux joueurs du @PSG_inside ! #PSGFCN #TDC2022 pic.twitter.com/EBA1ayfqAl— Prime Video Sport France (@PVSportFR) July 31, 2022
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