ВИДЕО. Неймар награждал игроков ПСЖ медалями за победу в Суперкубке Франции

В воскресенье ПСЖ завоевал Суперкубок Франции, разгромив «Нант» (4:0).

Во время церемонии награждения бразилец Неймар, который в этой встрече оформил дубль, вызвался награждать партнеров по команде медалями. Получилось довольно забавно и своеобразно. Лионелю Месси, кажется, понравилась такая идея.