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  4. ВИДЕО. Неймар награждал игроков ПСЖ медалями за победу в Суперкубке Франции
Франция
01 августа 2022, 12:55 |
657
0

ВИДЕО. Неймар награждал игроков ПСЖ медалями за победу в Суперкубке Франции

Бразилец был в хорошем расположении духа после победы

01 августа 2022, 12:55 |
657
0
ВИДЕО. Неймар награждал игроков ПСЖ медалями за победу в Суперкубке Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар (справа)

В воскресенье ПСЖ завоевал Суперкубок Франции, разгромив «Нант» (4:0).

Во время церемонии награждения бразилец Неймар, который в этой встрече оформил дубль, вызвался награждать партнеров по команде медалями. Получилось довольно забавно и своеобразно. Лионелю Месси, кажется, понравилась такая идея.

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Нант Лионель Месси Неймар Суперкубок Франции по футболу ПСЖ
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