Рейтинг ATP. Крутых вернул статус первой ракетки Украины
Карлос Алькарас дебютирует в первой четвертке мирового рейтинга
На прошлой неделе мужчины сыграли сразу три турнира категории ATP 250.
В Атланте победил австралиец Алекс де Минаур, это позволило ему вплотную приблизиться к первой двадцатке.
В австрийском Китцбюэле сильнее всех был Роберто Баутиста Агут, она поднялся на 18-е место.
В хорватском Умаге Янник Синнер одолел Карлоса Алькараса, что не помешало испанцу дебютировать в первой четверке мирового рейтинга. Итальянец укрепился на десятой позиции.
В первой десятке состоялось еще одно изменение – Новак Джокович обошел Каспера Рууда.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Виталий Сачко потерял статус первой ракетки нашей стран. Лидером вновь стал Алексей Крутых. Илья Марченко вернулся в третью сотню, солидно добавил Александр Овчаренко. Также продолжает прогрессировать Эрик Ваншельбойм.
Украинцы в топ-800 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке среди лучших теннисистов сезона на этот раз без изменений. Синнер поднялся на 13-е место, Баутиста Агут – на 16-е, де Минаур – на 18-е.
Чемпионская гонка ATP
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