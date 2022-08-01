Рейтинг ATP. Крутых вернул статус первой ракетки Украины

На прошлой неделе мужчины сыграли сразу три турнира категории ATP 250.

В Атланте победил австралиец Алекс де Минаур, это позволило ему вплотную приблизиться к первой двадцатке.

В австрийском Китцбюэле сильнее всех был Роберто Баутиста Агут, она поднялся на 18-е место.

В хорватском Умаге Янник Синнер одолел Карлоса Алькараса, что не помешало испанцу дебютировать в первой четверке мирового рейтинга. Итальянец укрепился на десятой позиции.

В первой десятке состоялось еще одно изменение – Новак Джокович обошел Каспера Рууда.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Виталий Сачко потерял статус первой ракетки нашей стран. Лидером вновь стал Алексей Крутых. Илья Марченко вернулся в третью сотню, солидно добавил Александр Овчаренко. Также продолжает прогрессировать Эрик Ваншельбойм.

Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке среди лучших теннисистов сезона на этот раз без изменений. Синнер поднялся на 13-е место, Баутиста Агут – на 16-е, де Минаур – на 18-е.

Чемпионская гонка ATP