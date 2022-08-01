Англия01 августа 2022, 10:56 | Обновлено 01 августа 2022, 11:04
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Фулхэм подпишет контракт с Лено до 2025 года
Трансфер вратаря обойдется «дачникам» в 10 млн евро
01 августа 2022, 10:56 | Обновлено 01 августа 2022, 11:04
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Голкипер «Арсенала» Бернд Лено в скором времени должен стать игроком «Фулхэма».
30-летний немецкий футболист подпишет контракт до лета 2025 года. Трансфер вратаря обойдется «Фулхэму» в 10 млн евро.
В минувшем сезоне Лено провел 8 матчей за «Арсенал», в которых пропустил 11 мячей и 3 раза сыграл на ноль.
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