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  4. Фулхэм подпишет контракт с Лено до 2025 года
Англия
01 августа 2022, 10:56 | Обновлено 01 августа 2022, 11:04
149
0

Фулхэм подпишет контракт с Лено до 2025 года

Трансфер вратаря обойдется «дачникам» в 10 млн евро

01 августа 2022, 10:56 | Обновлено 01 августа 2022, 11:04
149
0
Фулхэм подпишет контракт с Лено до 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернд Лено

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено в скором времени должен стать игроком «Фулхэма».

30-летний немецкий футболист подпишет контракт до лета 2025 года. Трансфер вратаря обойдется «Фулхэму» в 10 млн евро.

В минувшем сезоне Лено провел 8 матчей за «Арсенал», в которых пропустил 11 мячей и 3 раза сыграл на ноль.

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Источник твиттер Николо Скиры
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