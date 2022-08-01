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  4. Анчелотти хочет отпустить двух игроков
Испания
01 августа 2022, 10:41 | Обновлено 01 августа 2022, 10:55
335
0

Анчелотти хочет отпустить двух игроков

Главный тренер Реала подчищает резерв

01 августа 2022, 10:41 | Обновлено 01 августа 2022, 10:55
335
0
Анчелотти хочет отпустить двух игроков
Instagram. Мариано Диас

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хочет избавиться от правого защитника Альваро Одриосолы и форварда Мариано Диаса.

Во время предсезонной подготовки Анчелотти их практически нигде не задействовал. У Анчелотти эти позиции закрыты другими игроками и Альваро с Мариано  явно не получат игровой практики во время сезона. Клуб намерен продать игроков, хотя у Диаса еще год контракта с клубом, а у Одриасолы - два.

Одриосола прошлый сезон отыграл в аренде за «Фиорентину». Но место правого защитника в «Реале» за Дани Карвахалес, а его основным дублероом является Лукас Васкес. И теперь там есть еще и молодой Винисиус Тобиас из «Шахтера». Представитель Доминиканской Республики Диас явно не сможет конкурировать с Каримом Бензема за место в основе. Но при этом Мариано имеет высокую зарплату (4,5 миллионов евро в год), и именно это сильнро затрудняет его продажу.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Альваро Одриосола Мариано Диас трансферы Ла Лига
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Источник Sport.ua
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