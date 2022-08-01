Анчелотти хочет отпустить двух игроков

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хочет избавиться от правого защитника Альваро Одриосолы и форварда Мариано Диаса.

Во время предсезонной подготовки Анчелотти их практически нигде не задействовал. У Анчелотти эти позиции закрыты другими игроками и Альваро с Мариано явно не получат игровой практики во время сезона. Клуб намерен продать игроков, хотя у Диаса еще год контракта с клубом, а у Одриасолы - два.

Одриосола прошлый сезон отыграл в аренде за «Фиорентину». Но место правого защитника в «Реале» за Дани Карвахалес, а его основным дублероом является Лукас Васкес. И теперь там есть еще и молодой Винисиус Тобиас из «Шахтера». Представитель Доминиканской Республики Диас явно не сможет конкурировать с Каримом Бензема за место в основе. Но при этом Мариано имеет высокую зарплату (4,5 миллионов евро в год), и именно это сильнро затрудняет его продажу.