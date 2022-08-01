Игорь Цыганик: о будущем УПЛ, закрытии футбольных каналов и военных эфирах
Главные инсайды о футболе во время войны от Игоря Цыганика
Один из самых известных спортивных журналистов Украины, футбольный инсайдер и эксперт Игорь Цыганик с началом войны начал работать в информационном телемарафоне «Единые новости» и активно участвует в волонтерских проектах, направленных на помощь Вооруженным силам Украины.
В интервью для YouTube канала Parimatch Ukraine Цыганик рассказал, каким для него было 24 февраля, как украинский футбол объединился в стремлении помочь ВСУ, о дискуссиях вокруг проведения следующего сезона Украинской Премьер-лиги и сколько это будет стоить. А еще о Йовичевиче, Шевченко, Зинченко, Денисове и украинской спортивной журналистике.
Главные инсайды о футболе во время войны от Игоря Цыганика.
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