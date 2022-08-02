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Лига Европы
02 августа 2022, 05:24 | Обновлено 02 августа 2022, 05:26
16
0

Олимпиакос – Слован Братислава. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Команда Джабы Канкавы – явный аутсайдер

02 августа 2022, 05:24 | Обновлено 02 августа 2022, 05:26
16
0
Олимпиакос – Слован Братислава. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джаба Канкава

В четверг, 4 августа, в греческом Пирее состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором местный «Олимпиакос» на домашнем стадионе «Георгиос Караискакис» примет словацкий «Слован» из Братиславы. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Олимпиакос

 

По итогам прошлого сезона «красно-белые» третий раз подряд стали чемпионами Греции, опередив ПАОК, который завоевал серебряные медали, на 12 очков. «Олимпиакос» по праву является сильнейшим клубом Греции, ведь именно ему принадлежит рекорд по выигранным чемпионатам и национальным Кубкам.

Команда из города Пирей начала свой еврокубковый путь в этом сезоне со второго раунда квалификации Лиги чемпионов. В гостях греки смогли сыграть вничью с израильским «Маккаби Хайфа» (1:1), а на своем поле сенсационно проиграли израильтянам со счетом 0:4 и опустились в турнир рангом ниже.

Слован Братислава

 

«Короли Братиславы» в своей истории 24 раза выигрывали чемпионский титул в национальном первенстве, а 53 года назад добились своего главного триумфа в истории, завоевав Кубок обладателей кубков. Нынче успехи клуба весьма скромные, даже пройти в групповой раунд Лиги Европы ему будет крайне сложно.

Этот еврокубковый вояж словаки начали с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, где преодолели сопротивление грузинского «Динамо Батуми» (0:0, 1:2). Однако уже в следующем этапе «Слован» не смог пройти венгерский «Ференцварош» (2:1, 1:4). Впереди не менее сложный соперник, которому команда из Братиславы вряд ли сможет что-либо противопоставить.

В составе чемпиона Словакии выступает не чужой для Украины футболист. Это 36-летний грузинский полузащитник Джаба Канкава, который поиграл в УПЛ за киевский «Арсенал», «Кривбасс» и «Днепр». С днепрянами Канкава дошел до финала Лиги Европы-2014/15, где украинский клуб проиграл испанской «Севилье» (2:3).

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Олимпиакос» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.40 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Олимпиакос»: Вацлик – Врсалько, Манолас, Сиссе, Рябчук, М’Вила, Кейн, Масурас, Камара, Цинкернагель, Соарес.

«Слован Братислава»: Хован – Медведев, Кашия, Абена, Паушек, Куцка, Канкава, Вайсс, Хольман, Чакветадзе.

4 августа, четверг

«Олимпиакос» – «Слован Братислава»
Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис». 22:00
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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прогнозы Денис Шаховец Лига Европы Слован Братислава Олимпиакос Джаба Канкава
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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