В четверг, 4 августа, в греческом Пирее состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором местный «Олимпиакос» на домашнем стадионе «Георгиос Караискакис» примет словацкий «Слован» из Братиславы. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Олимпиакос

По итогам прошлого сезона «красно-белые» третий раз подряд стали чемпионами Греции, опередив ПАОК, который завоевал серебряные медали, на 12 очков. «Олимпиакос» по праву является сильнейшим клубом Греции, ведь именно ему принадлежит рекорд по выигранным чемпионатам и национальным Кубкам.

Команда из города Пирей начала свой еврокубковый путь в этом сезоне со второго раунда квалификации Лиги чемпионов. В гостях греки смогли сыграть вничью с израильским «Маккаби Хайфа» (1:1), а на своем поле сенсационно проиграли израильтянам со счетом 0:4 и опустились в турнир рангом ниже.

Слован Братислава

«Короли Братиславы» в своей истории 24 раза выигрывали чемпионский титул в национальном первенстве, а 53 года назад добились своего главного триумфа в истории, завоевав Кубок обладателей кубков. Нынче успехи клуба весьма скромные, даже пройти в групповой раунд Лиги Европы ему будет крайне сложно.

Этот еврокубковый вояж словаки начали с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, где преодолели сопротивление грузинского «Динамо Батуми» (0:0, 1:2). Однако уже в следующем этапе «Слован» не смог пройти венгерский «Ференцварош» (2:1, 1:4). Впереди не менее сложный соперник, которому команда из Братиславы вряд ли сможет что-либо противопоставить.

В составе чемпиона Словакии выступает не чужой для Украины футболист. Это 36-летний грузинский полузащитник Джаба Канкава, который поиграл в УПЛ за киевский «Арсенал», «Кривбасс» и «Днепр». С днепрянами Канкава дошел до финала Лиги Европы-2014/15, где украинский клуб проиграл испанской «Севилье» (2:3).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Олимпиакос» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.40 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Олимпиакос»: Вацлик – Врсалько, Манолас, Сиссе, Рябчук, М’Вила, Кейн, Масурас, Камара, Цинкернагель, Соарес.

«Слован Братислава»: Хован – Медведев, Кашия, Абена, Паушек, Куцка, Канкава, Вайсс, Хольман, Чакветадзе.

4 августа, четверг