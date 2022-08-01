Милан обыграл французов в товарищеском матче

31 августа на стадионе «Велодром» (Марсель, Франция) прошел контрольный матч между «Марселем» (Франция) и «Миланом» (Италия). Матч закончился со счетом 2:0 в пользу итальянской команды.

Марсель (Франция) - Милан (Италия) - 0:2

Голы: Жуниор Мессиас, 11; Оливье Жиру, 28

Красные карточки: Сулеймане Туре, 78 («Марсель»)