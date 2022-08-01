Другие новости01 августа 2022, 10:11 |
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Милан обыграл французов в товарищеском матче
Итальянский клуб уверенно выиграл у Марселя
01 августа 2022, 10:11 |
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31 августа на стадионе «Велодром» (Марсель, Франция) прошел контрольный матч между «Марселем» (Франция) и «Миланом» (Италия). Матч закончился со счетом 2:0 в пользу итальянской команды.
Марсель (Франция) - Милан (Италия) - 0:2
Голы: Жуниор Мессиас, 11; Оливье Жиру, 28
Красные карточки: Сулеймане Туре, 78 («Марсель»)
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