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01 августа 2022, 10:11 |
440
0

Милан обыграл французов в товарищеском матче

Итальянский клуб уверенно выиграл у Марселя

01 августа 2022, 10:11 |
440
0
Милан обыграл французов в товарищеском матче
Instagram. ФК Милан

31 августа на стадионе «Велодром» (Марсель, Франция) прошел контрольный матч между «Марселем» (Франция) и «Миланом» (Италия). Матч закончился со счетом 2:0 в пользу итальянской команды.

Марсель (Франция) - Милан (Италия) - 0:2

Голы: Жуниор Мессиас, 11; Оливье Жиру, 28

Красные карточки: Сулеймане Туре, 78 («Марсель»)

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Источник Sport.ua
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