Клубы ПФЛ самостоятельно примут решение о проведении LIVE трансляций матчей

Клубы Профессиональной футбольной лиги Украины (ПФЛ) самостоятельно примут решение о проведение прямых трансляций в сезоне 2022/23.

Клубы-участники соревнований вынесут проект о проведении прямых трансляций на общее собрание, которое намечено на конец августа.



При этом, данное решение будет основываться на заключении решений комиссий полиции, службы безопасности Украины и медицинских структур.

В минувшем сезоне трансляции матчей ПФЛ были доступны на клубных каналах в YouTube и ТК «Футбол 1/2/3». Напомним, что телевизионные лицензии «Медиа Группы Украина» были аннулированы.

Напомним, что ПФЛ намеревалась не транслировать матчи нового сезона в прямом эфире из-за соображений безопасности в связи с военным положением в Украине.