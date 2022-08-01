Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клубы ПФЛ самостоятельно примут решение о проведении LIVE трансляций матчей
Украина. Первая лига
01 августа 2022, 10:09 | Обновлено 01 августа 2022, 10:11
397
0

Клубы ПФЛ самостоятельно примут решение о проведении LIVE трансляций матчей

Лига не планировала проводить трансляции в режиме онлайн

01 августа 2022, 10:09 | Обновлено 01 августа 2022, 10:11
397
0
Клубы ПФЛ самостоятельно примут решение о проведении LIVE трансляций матчей
ПФЛ

Клубы Профессиональной футбольной лиги Украины (ПФЛ) самостоятельно примут решение о проведение прямых трансляций в сезоне 2022/23.

Клубы-участники соревнований вынесут проект о проведении прямых трансляций на общее собрание, которое намечено на конец августа.
 
При этом, данное решение будет основываться на заключении решений комиссий полиции, службы безопасности Украины и медицинских структур.

В минувшем сезоне трансляции матчей ПФЛ были доступны на клубных каналах в YouTube и ТК «Футбол 1/2/3». Напомним, что телевизионные лицензии «Медиа Группы Украина» были аннулированы.

Напомним, что ПФЛ намеревалась не транслировать матчи нового сезона в прямом эфире из-за соображений безопасности в связи с военным положением в Украине.

По теме:
Звягель из Житомирской области может стать одним из участников Второй лиги
Стало известно, кто будет претендовать на права трансляций УПЛ
Источник: цель Металлиста - быть в топ-5 сезона УПЛ
Первая лига Украины Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sportarena
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НЕЙМАР: «Лео – всегда Лео, это не меняется, он продолжает делать разницу»
Футбол | 01 августа 2022, 04:21 1
НЕЙМАР: «Лео – всегда Лео, это не меняется, он продолжает делать разницу»
НЕЙМАР: «Лео – всегда Лео, это не меняется, он продолжает делать разницу»

Бразильский форвард прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Футбол | 01 августа 2022, 06:45 2
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль

Катерина такой перформанс от Хлое Келли оценила желтой карточкой

Владельцы Манчестер Сити хотят купить клуб в Бразилии
Футбол | 01.08.2022, 10:50
Владельцы Манчестер Сити хотят купить клуб в Бразилии
Владельцы Манчестер Сити хотят купить клуб в Бразилии
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Футбол | 31.07.2022, 11:58
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 31.07.2022, 20:55
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
31.07.2022, 13:20 6
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
01.08.2022, 02:50 2
MMA
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
31.07.2022, 19:07 1
Футбол
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
01.08.2022, 07:00 2
Футбол
4 украинца, которые сейчас выступают в UFC
4 украинца, которые сейчас выступают в UFC
30.07.2022, 23:45
MMA
Неудача Музычук. Сборные Украины синхронно победили на шахматной Олимпиаде
Неудача Музычук. Сборные Украины синхронно победили на шахматной Олимпиаде
30.07.2022, 23:14
Другие виды
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
30.07.2022, 16:31
Футбол
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
31.07.2022, 08:34 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем