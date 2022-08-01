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  4. Сергей ПАЛКИН: «Чемпионские амбиции с себя не снимаем»
Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 09:31 | Обновлено 01 августа 2022, 09:37
143
2

Сергей ПАЛКИН: «Чемпионские амбиции с себя не снимаем»

Гендиректор «Шахтера» – о предстоящем сезоне

01 августа 2022, 09:31 | Обновлено 01 августа 2022, 09:37
143
2
Сергей ПАЛКИН: «Чемпионские амбиции с себя не снимаем»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, будет ли считаться провалом второе место в УПЛ.

– Когда идет война, сложно что-то назвать провалом. При том, что мы пострадали больше, чем какой-либо клуб. Кто сегодня ушел у «Динамо»? Один-два футболиста максимум. У них сохранилась вся команда. У нас нет половины состава. Нам эту команду нужно воссоздать за месяц. Тренерский штаб тоже ушел. У нас задач больше, чем у кого-либо - по крайней мере, если сравнивать с «Динамо».

У нас задача и ситуация намного сложнее, чем у них. Но мы с себя чемпионские амбиции не снимаем. Да, у нас ситуация поменялась, некоторые вещи приходится делать с нуля, но мы очень и очень заряжены.

– Какой кредит доверия у Игоря Йовичевича?
– У нас нет такого: «Вот, мы тебе даем месяц, показывай результат». Когда мы принимали решение его пригласить, то мы знали, какой он человек, как он работает, как он работает с молодежью. Мы понимали, что молодежи у нас будет много. Мы знали о нем все полностью и знаем, чего от него ожидать.

Естественно, мы пытаемся ему помочь, чтобы у нас все получилось. Это жизнь, никто не может ничего гарантировать. Но сейчас у нас достаточно хороший настрой. Мы в него очень верим. Даже если посмотреть по игре с «Аяксом». Ребята вместе тренируются 15 дней, но уже какая-то картинка видна, особенно в первом тайме показали интересный футбол. Опять же с учетом того, против кого мы играем.

«Аякс» купил одного игрока за 30 миллионов, второго за 30 миллионов, третьего – за 20 миллионов. Там достаточно серьезная, мощная команда, которая претендует, может, не на финал Лиги чемпионов, но выход из группы вообще даже не обсуждается. Это сильная команда, и первый тайм мы выглядели неплохо. С учетом того, что они забили из офсайда, когда сравняли счет, то выиграть 1:0 первый тайм с командой, где главный тренер работает с ребятами только 15 дней – это достойно уважения.

На данный момент все складывается. Идем в правильном направлении. Не могу сказать, что что-то не получается, - сказал Палкин.

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Источник Трибуна
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Комментарии 2
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Gregory Dnipro
а кто вам мешал строить костяк команды из украинцев , а не из заморских папуасов ? 
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Ретро Футбол
Вроде очкозавр, а считать не умеет. Говорит, что Динамо Киев покинули один, максимум два футболиста. А на самом деле минимум три. Донецкие без лжы просто жить не могут
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