ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал хавбека Штутгарта

Английский «Ноттингем Форест» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником немецкого «Штутгарта» Орелем Мангаля.

По данным портала Transfermarkt, 24-летний бельгиец обошелся английскому клубу в 13 миллионов евро. Срок соглашения не разглашается.

В минувшем сезоне опорный полузащитник провел за немецкий клуб 29 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.