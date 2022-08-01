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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал хавбека Штутгарта
Англия
01 августа 2022, 09:13 | Обновлено 01 августа 2022, 09:32
271
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал хавбека Штутгарта

Орель Мангаля стал новобранцем новичка АПЛ

01 августа 2022, 09:13 | Обновлено 01 августа 2022, 09:32
271
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал хавбека Штутгарта
ФК Ноттингем Форест. Орель Мангаля

Английский «Ноттингем Форест» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником немецкого «Штутгарта» Орелем Мангаля.

По данным портала Transfermarkt, 24-летний бельгиец обошелся английскому клубу в 13 миллионов евро. Срок соглашения не разглашается.

В минувшем сезоне опорный полузащитник провел за немецкий клуб 29 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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Орель Мангаля Ноттингем Форест Штутгарт трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
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Источник ФК Ноттингем Форест
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