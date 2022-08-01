ОФИЦИАЛЬНО. Лейпциг подписал защитника Хоффенхайма

Защитник «Хоффенхайма» Давид Раум перешел в «Лейпциг».

Соглашение 24-летнего защитника с новой командой рассчитано до 2027 года.

Немецкий защитник выступал за «Хоффенхайм» с июля 2021 года.

В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 13 результативных передач в 35 матчах за команду.