Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лейпциг подписал защитника Хоффенхайма
Германия
01 августа 2022, 08:16 | Обновлено 01 августа 2022, 08:18
348
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лейпциг подписал защитника Хоффенхайма

Давид Раум сменил клубную прописку

01 августа 2022, 08:16 | Обновлено 01 августа 2022, 08:18
348
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лейпциг подписал защитника Хоффенхайма
РБ Лейпциг. Давид Раум (справа)

Защитник «Хоффенхайма» Давид Раум перешел в «Лейпциг».

Соглашение 24-летнего защитника с новой командой рассчитано до 2027 года.

Немецкий защитник выступал за «Хоффенхайм» с июля 2021 года.

В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 13 результативных передач в 35 матчах за команду.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал хавбека Штутгарта
Кубок Германии. Герта выбыла, проиграв по пенальти. 9 голов от Боруссии М
Фабрегас прилетит в Италию на подписание контракта со своей новой командой
РБ Лейпциг Хоффенхайм трансферы трансферы Бундеслиги Давид Раум
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник РБ Лейпциг
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ПАЛКИН: «Переговоров с Ракицким особо не было»
Футбол | 01 августа 2022, 07:57 0
Сергей ПАЛКИН: «Переговоров с Ракицким особо не было»
Сергей ПАЛКИН: «Переговоров с Ракицким особо не было»

Гендиректор «Шахтера» – о несостоявшемся возвращении Ярослава

Металлист 1925 – Черноморец – 0:0. Обзор матча
Футбол | 01 августа 2022, 07:19 0
Металлист 1925 – Черноморец – 0:0. Обзор матча
Металлист 1925 – Черноморец – 0:0. Обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 01.08.2022, 07:00
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
Футбол | 31.07.2022, 19:07
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»
Бокс | 31.07.2022, 11:30
Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»
Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансляция второго боя Усик – Джошуа для украинцев будет бесплатной
Трансляция второго боя Усик – Джошуа для украинцев будет бесплатной
30.07.2022, 19:08 2
Бокс
Названа дата следующего боя Ломаченко
Названа дата следующего боя Ломаченко
30.07.2022, 15:20 1
Бокс
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
31.07.2022, 11:58 45
Футбол
Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии
Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии
30.07.2022, 21:01 14
Футбол
Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера
Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера
31.07.2022, 17:44 5
Авто/мото
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
30.07.2022, 16:07 23
Футбол
Неудача Музычук. Сборные Украины синхронно победили на шахматной Олимпиаде
Неудача Музычук. Сборные Украины синхронно победили на шахматной Олимпиаде
30.07.2022, 23:14
Другие виды
ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
30.07.2022, 19:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем