Германия01 августа 2022, 08:16 | Обновлено 01 августа 2022, 08:18
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ОФИЦИАЛЬНО. Лейпциг подписал защитника Хоффенхайма
Давид Раум сменил клубную прописку
01 августа 2022, 08:16 | Обновлено 01 августа 2022, 08:18
348
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Защитник «Хоффенхайма» Давид Раум перешел в «Лейпциг».
Соглашение 24-летнего защитника с новой командой рассчитано до 2027 года.
Немецкий защитник выступал за «Хоффенхайм» с июля 2021 года.
В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 13 результативных передач в 35 матчах за команду.
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